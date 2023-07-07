Зерно, растительное масло и сахар дешевеют: мировые цены на продовольствие упали до минимума за 2 года — Finance.ua

Зерно, растительное масло и сахар дешевеют: мировые цены на продовольствие упали до минимума за 2 года Сегодня 20:21 — Аграрный рынок

Индекс мировых цен продовольственного агентства ООН упал в июне 2023 года до самого низкого уровня более чем за два года из-за падения цен на сахар, растительные масла, крупы и молочные продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО

Индекс в июне составил в среднем 122,3 пункта, что на 1,4% ниже, чем в мае и на 23,4% по сравнению с пиковым значением в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 2,1% по сравнению с маем. Международные котировки на фуражное зерно в июне снизились на 3,4%, в основном за счет увеличения поставок кукурузы с текущего урожая в Аргентине и Бразилии и улучшения перспектив производства в ключевых регионах производства в США. Мировые цены на пшеницу упали на 1,3%, поскольку в Северном полушарии начался сбор урожая, под влиянием обильных запасов и более низкой экспортной пошлины рф, а также улучшения условий в США.

Индекс цен на масло ФАО снизился на 2,4% по сравнению с маем, поскольку более низкие мировые цены на пальмовое и подсолнечное масла более чем компенсировали рост котировок на соевое и рапсовое масло под влиянием погодных условий в основных регионах выращивания.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 0,8% в июне, что было обусловлено более низкими мировыми ценами на сыр, хотя мировые цены на сливочное масло выросли благодаря активному спросу на спотовые поставки, в основном с Ближнего Востока.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 3,2%, что стало его первым падением после четырех последовательных месячных повышений, в основном вызванным хорошими темпами уборки урожая сахарного тростника в Бразилии и вялым мировым спросом на импорт, особенно из Китая.

Индекс цен на мясо ФАО в июне практически не изменился, при этом цены на мясо птицы выросли на фоне высокого спроса на импорт из Восточной Азии на фоне сохраняющихся проблем с поставками, связанными с широкомасштабными вспышками птичьего гриппа. Международные цены на свинину также выросли, в то время как цены на говядину и баранину снизились из-за увеличения экспортных поставок из Океании.

Цены в Украине

Рост цен в Украине замедляется быстрее прогнозов НБУ. Предложение продовольствия, укрепление гривны на наличном валютном рынке, а также улучшение ожиданий способствуют замедлению темпов инфляции. По оценкам НБУ, в июне годовая инфляция упала ниже 15%.

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