В Минагрополитики рассказали, какие изменения ожидают агропроизводителей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минагрополитики рассказали, какие изменения ожидают агропроизводителей

Аграрный рынок
23
В Минагрополитики рассказали, какие изменения ожидают агропроизводителей
В Минагрополитики рассказали, какие изменения ожидают агропроизводителей
В Украине разрабатывается ряд законодательных изменений по поддержке агропроизводителей.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Читайте также
В частности, речь идет о компенсации затрат на использование сельскохозяйственных земель для строительства фортификационных укреплений.
По словам Тараса Высоцкого, Минагрополитики предлагает ежегодную выплату 12% нормативно-денежной оценки за использование этих земель. Это будет компенсировать арендную плату.
По завершении военного положения земли под фортификации либо выкупить для публичных нужд, либо привести в состояние для ведения сельскохозяйственных работ. Программу планируется запустить в следующем году.
Читайте также
Также рассматривается возможность замораживания кредитов агропроизводителям с временно оккупированных территорий, продолжающим работать на подконтрольной территории.
Что касается поддержки аграриев на подконтрольной территории, то среди основных программ: «Доступные кредиты 5−7-9».
Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по животноводству и переработке — до 150 млн грн, также компенсация до 50% стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем.
Читайте также
«Размер помощи составляет не более 26 500 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий, на которых ведется гидротехническая мелиорация. Заявку можно подать через Государственный аграрный реестр до 31 октября», — отметили в министерстве.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.