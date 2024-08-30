В Минагрополитики рассказали, какие изменения ожидают агропроизводителей — Finance.ua

В Минагрополитики рассказали, какие изменения ожидают агропроизводителей Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

В Минагрополитики рассказали, какие изменения ожидают агропроизводителей

В Украине разрабатывается ряд законодательных изменений по поддержке агропроизводителей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Читайте также Укрвинпром прогнозирует уменьшение урожая винограда на 30%

В частности, речь идет о компенсации затрат на использование сельскохозяйственных земель для строительства фортификационных укреплений.

По словам Тараса Высоцкого, Минагрополитики предлагает ежегодную выплату 12% нормативно-денежной оценки за использование этих земель. Это будет компенсировать арендную плату.

По завершении военного положения земли под фортификации либо выкупить для публичных нужд, либо привести в состояние для ведения сельскохозяйственных работ. Программу планируется запустить в следующем году.

Читайте также Экспортные потоки в направлении польской границы возросли на 10%

Также рассматривается возможность замораживания кредитов агропроизводителям с временно оккупированных территорий, продолжающим работать на подконтрольной территории.

Что касается поддержки аграриев на подконтрольной территории, то среди основных программ: «Доступные кредиты 5−7-9».

Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по животноводству и переработке — до 150 млн грн, также компенсация до 50% стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем.

«Размер помощи составляет не более 26 500 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий, на которых ведется гидротехническая мелиорация. Заявку можно подать через Государственный аграрный реестр до 31 октября», — отметили в министерстве.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.