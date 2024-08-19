Аграрии намолотили уже 31,8 млн тонн сельхозкультур под урожай-2024 — Минагрополитики Сегодня 08:33 — Аграрный рынок

Аграрии намолотили уже 31,8 млн тонн сельхозкультур под урожай-2024 — Минагрополитики

Аграрии всех областей Украины, в ходе уборки с полей ранних зерновых и зернобобовых культур, уже намолотили 31,821 млн. тонн нового урожая с 7,946 млн. га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия в пятницу.

Согласно сообщению, уже собрано более 28,5 млн тонн зерновых и 3,4 млн тонн масличных.

Уточняется, что намолочено 21,7 млн. тонн пшеницы с 4,846 млн. га при урожайности 44,7 ц/га, ячменя — 5,5 млн. тонн с 1397,4 тыс. га при урожайности 39,2 ц/га, гороха — 458, 5 тыс. тонн с 207,6 тыс. га при урожайности 22,1 ц/га, гречихи 2,4 тыс. тонн с 1,6 тыс. га при урожайности 14,4 ц/га. тонн с 207,6 тыс. га при урожайности 22,1 ц/га, гречихи — 2,4 тыс. тонн с 1,6 тыс. га при урожайности 14,4 ц/га, пшена — 9,5 тыс. тонн с 5,32 ц/га при урожайности 17,9 ц/га.

В Украине идет сбор масличных. В частности, уже намолочено более 3,4 млн. тонн рапса с 1227,6 тыс. га с урожайностью 27,2 ц/га и 1 млн. тонн сои с 0,7 тыс. га с урожайностью 27,4 ц/га. В Николаевской области начался сбор подсолнечника, которого собрано 3,8 тыс. тонн с 4,2 тыс. га при урожайности 9 ц/га.

По темпам уборки зерновых лидируют аграрии Одесской области, где обмолочено 1075,7 тыс. га. По урожайности лидирует Хмельницкая область с показателем 65,5 ц/га. Днепропетровская область приступила к уборке сои, которая обмолочена на 0,65 тыс. га при урожайности 15,2 ц/га. Аграрии Николаевщины приступили к уборке подсолнечника.

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