Укрвинпром прогнозирует уменьшение урожая винограда на 30% — Finance.ua
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Укрвинпром прогнозирует уменьшение урожая винограда на 30%

Аграрный рынок
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Укрвинпром прогнозирует уменьшение урожая винограда на 30%
Укрвинпром прогнозирует уменьшение урожая винограда на 30%
Урожай украинского винограда снизится на 30% по сравнению с прошлым годом.
Такой предварительный прогноз в комментарии «Укринформу» дал генеральный директор корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности «Укрвинпром» Владимир Кучеренко.
«Снижение урожайности связано с несколькими факторами. В частности, полномасштабное вторжение, погодные условия, а также уменьшение количества работников, что затрудняет работу на виноградниках. По предварительной оценке, урожайность может быть меньше на 30%, чем в прошлом году», — сказал Кучеренко.
Он добавил, что негативное влияние оказали засуха во многих регионах Украины и отсутствие дождей, а также минирование территории и уничтожение врагами важной инфраструктуры. Эти факторы вынудили производителей сократить объемы производства.
По мнению Кучеренко, несмотря на эти вызовы, рано говорить о точных цифрах предполагаемого урожая, поскольку сезон только начался. Несмотря на трудности, виноделы могут обеспечить продукцией как внутреннего потребителя, так и изготовить товар на экспорт.
По материалам:
AgroPortal.ua
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