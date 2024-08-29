Экспортные потоки в направлении польской границы возросли на 10% — Finance.ua
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Экспортные потоки в направлении польской границы возросли на 10%

Аграрный рынок
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По состоянию на 26 августа через западные границы было экспортировано 276.1 тыс. т агропродукции автомобильным транспортом, что соответствует показателю аналогичного периода июля.
Об этом сообщают аналитики Spike Brokers.
Наблюдается изменение экспортных потоков в разрезе границ: на 20% снизились объемы на молдавской границе до 44.1 тыс. т и на 7% на румынской границе до 60.4 тыс. т по сравнению с показателем прошлого месяца; на польской границе есть прирост в 10% до 125.7 тыс. т; на словацкой границе также фиксируется увеличение экспорта на 18% до 20 тыс. т; венгерская граница в августе превысила показатель июля на 5% до 25.7 тыс. т.
Тройка наиболее экспортируемой продукции выглядит так: подсолнечное масло — 33.7 тыс. т, соевые бобы — 19.3 тыс. т, мясо птицы — 18.2 тыс. т. Ставки на автоперевозки на прошлой неделе не изменились.
По материалам:
agrotimes.ua
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