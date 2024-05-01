В «Межгорье» начался процесс передачи имущества в государственное управление — Finance.ua

В «Межгорье» начался процесс передачи имущества в государственное управление Сегодня 19:45 — Казна и Политика

В «Межгорье» начался процесс передачи имущества в государственное управление

Межведомственная комиссия начала обзор парка-памятника «Межигорье» в рамках процесса передачи арестованного на территории парка имущества в государственное управление.

«Специальная администрация парка-памятника „Межигорье“ совместно с АРМА, при участии представителей Фонда государственного имущества Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры приступили к передаче в государственное управление арестованных активов, которые находятся на территории парка и на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экс-президента Януковича после Революции Достоинства», — говорится в сообщении.

Проверка наличия и осмотр имущества «Межгорье» является первым этапом процесса передачи арестованных активов в управление государственного учреждения «Парк — памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межгорье».

В частности, государственному учреждению должно быть передано в управление движимое имущество, которое находится на государственной земле парка-памятника и составляет инфраструктуру паркового комплекса и используемое в тепло-, электро-, водоснабжении и водоотводе, а также в охране паркового комплекса.

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Кроме того, «Межигорье» — официальный пользователь земельных участков, на которые оформлены вещные права, и указанные данные внесены как в Государственный земельный кадастр, так и в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Законные условия для передачи в управление парка «Межигорье» активов обеспечены Кабинетом Министров Украины, своим распоряжением № 321-р поддержал предложение АРМА и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Согласно этому документу также должна быть проведена передача другого арестованного имущества, а именно садовой техники, мебели, картин, интерьеры музеев и т. д.

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Финальным результатом выполнения решения правительства должна стать передача арестованного имущества от ответственного хранителя арестованных активов, то есть от представителя общественной организации в управление государственному учреждению парк-памятник «Межигорье».

Как сообщалось, в 2023 году Верховная Рада Украины одобрила закон, вернувший парк-памятник «Межигорье» в государственную собственность и создавший новый объект природно-заповедного фонда на 138,6 га земель государственной собственности с официальным названием парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье». Это решение начало процесс превращения бывшей правительственной резиденции в государственный парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Укрінформ По материалам:

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