В суд направлено дело о завладении Януковичем угодьями «Сухолучье» — Finance.ua
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В суд направлено дело о завладении Януковичем угодьями «Сухолучье»

Фондовый рынок
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Антикоррупционные органы Украины направили в Высший антикоррупционный суд дело о завладении угодьями «Сухолучье» бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его сообщниками.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
По делу проходят бывший президент Украины и еще три человека, обвиняемые в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью свыше 2 млн грн.
В САП напоминают, что в 2007 году в то время премьер-министр Янукович с целью завладения государственным имуществом, а именно — земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области, инициировал ряд решений, которые привели к тому, что земля выбыла из государственной собственности.
«Для реализации преступной схемы подельники бывшего президента привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии об изменении целевого назначения указанных участков», — отмечается в сообщении.
В дальнейшем это позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной бывшему президенту.
Впоследствии, в 2009—2011 гг., на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.
«Действия бывшего президента квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, его сообщников — по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины», — сообщает САП.
По материалам:
Економічна Правда
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