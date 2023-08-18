Зеленский подписал закон о создании парка-памятника «Межигорье» — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о создании парка-памятника «Межигорье»

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о создании парка-памятника «Межигорье»
Зеленский подписал закон о создании парка-памятника «Межигорье»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о преобразовании резиденции бежавшего из Украины и заочно осужденного экс-президента Виктора Януковича «Межигорье» в парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.
Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта № 9354, размещенной на сайте Верховной Рады, документ был возвращен в парламент с подписью главы государства 18 августа.
Как сообщалось, ВР приняла этот законопроект в целом 14 июля.
Документ предусматривает создание на территории Вышгородского района Киевской области парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье» общей площадью 138,5937 га за счет земель государственной собственности, предоставленных ему в постоянное пользование.
Согласно законопроекту, будет организована специальная администрация парка-памятника «Межигорье» в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
«Межигорье» — бывшая резиденция Януковича в с. Новые Петровцы (Вышгородский р-н Киевской обл.).
Суд заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Он скрывается в рф.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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