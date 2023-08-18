Зеленский подписал закон о создании парка-памятника «Межигорье» — Finance.ua

Зеленский подписал закон о создании парка-памятника «Межигорье» Сегодня 17:35 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о создании парка-памятника «Межигорье»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о преобразовании резиденции бежавшего из Украины и заочно осужденного экс-президента Виктора Януковича «Межигорье» в парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта № 9354, размещенной на сайте Верховной Рады, документ был возвращен в парламент с подписью главы государства 18 августа.

Как сообщалось, ВР приняла этот законопроект в целом 14 июля.

Документ предусматривает создание на территории Вышгородского района Киевской области парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье» общей площадью 138,5937 га за счет земель государственной собственности, предоставленных ему в постоянное пользование.

Согласно законопроекту, будет организована специальная администрация парка-памятника «Межигорье» в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Межигорье» — бывшая резиденция Януковича в с. Новые Петровцы (Вышгородский р-н Киевской обл.).

Суд заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Он скрывается в рф.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.