Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его сына — Finance.ua
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Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его сына

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Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его сына
Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его сына
Суд Европейского Союза признал недействительными санкции, введенные два года назад Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра.
Об этом пишет Euronews.
«Суд общей юрисдикции Европейского Союза отменил санкции ЕС против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, которые их успешно обжаловали», — говорится в материале.
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По убеждению судей, Совет ЕС «ошибся в оценке», добавив в 2021 году имена Януковичей в санкционный перечень, поскольку на тот момент не было подтверждений, что суд против них в Украине был справедливым.
«Адвокаты Виктора Януковича отстаивали позицию, что судебный приговор украинского суда против него за государственную измену был политически мотивирован и процессуально несправедлив, и что он не мог обжаловать другое коррупционное подозрение», — утверждает Euronews.
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Аргументацию об отсутствии уверенности в беспристрастности украинского процесса европейские судьи использовали и в отношении Януковича-младшего.
«Суд общей юрисдикции ЕС отменил решение по включению обоих Януковичей в европейский санкционный перечень и приказал Совету ЕС оплатить юридические расходы», — заключает агентство.
Заметим, что, несмотря на решение суда, против Януковичей до сих пор действуют санкции ЕС, которые были введены другим решением летом 2022 года. То есть, они до сих пор не имеют права въезжать на территорию ЕС или владеть там какими-либо активами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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