Государству возместили более 32 миллионов по делу о злоупотреблении со стороны чиновников времен Януковича — Finance.ua

Государству возместили более 32 миллионов по делу о злоупотреблении со стороны чиновников времен Януковича Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Государству возместили более 32 миллионов по делу о злоупотреблении со стороны чиновников времен Януковича

В доход государства возвращено более 32 млн грн ущерба, причиненного вследствие злоупотребления служебным положением бывшими должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов.

Об этом сообщает НАБУ

«Детективы НАБУ и прокуроры САП добились полного возмещения ущерба на сумму более 32 млн грн в рамках расследования злоупотребления служебным положением должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2011—2012 годах Минприроды закупило услуги программного обеспечения для проведения мониторинга окружающей среды с использованием технологий дистанционного зондирования Земли. Однако такое программное обеспечение фактически не разрабатывалось, а его функционал выполнялся другими лицензионными программными продуктами с существенно более низкой стоимостью.

В феврале 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю министра — руководителю аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Украины 2010−2013 годов, а также двум гражданам Австрии, которым дополнительно инкриминировано отмывание средств, полученных преступным путем.

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«19 июня 2023 года стороной защиты возмещена вся сумма нанесенного ущерба в сумме более 32 млн грн (которые зачислены на государственный казначейский счет), а 4 июля 2023 дело направлено в суд», — проинформировали в НАБУ.

Напомним, бывшему заместителю министра экологии и природных ресурсов времен президента Януковича и двум иностранным гражданам сообщили о подозрении в завладении 32,048 млн грн при закупке услуг по дистанционному зондированию Земли.

Поскольку местонахождение экс-чиновника не было установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. ст. 111, 135, 278 УПК Украины.

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Укрінформ По материалам:

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