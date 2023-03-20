СБУ арестовала имущество охранника Януковича на 50 млн грн — Finance.ua

СБУ арестовала имущество охранника Януковича на 50 млн грн Сегодня 15:30 — Криминал

СБУ арестовала имущество охранника Януковича на 50 млн грн, Фото: СБУ

СБУ арестовала все имущество руководителя охраны беглого президента Виктора Януковича на 50 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Решение суда касается:

элитного гостиничного комплекса в Буковеле общей площадью более 1,2 тыс. м2;

квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 м2;

двух паркомест в столице;

5 земельных участков общей площадью более 1 га, расположенных в столичном регионе, а также Ялте и Ивано-Франковской области.

Фото: СБУ

Общая стоимость арестованных активов составляет около 50 млн грн.

В настоящее время проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины.

Кроме того, во время обысков в столичной квартире фигуранта обнаружено:

13 единиц оружия, в том числе коллекционного;

свыше 5,6 тыс. патронов;

мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Оперативное сопровождение осуществляется Департаментом контрразведки СБУ.

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