СБУ арестовала имущество охранника Януковича на 50 млн грн — Finance.ua
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СБУ арестовала имущество охранника Януковича на 50 млн грн

Криминал
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СБУ арестовала имущество охранника Януковича на 50 млн грн
СБУ арестовала имущество охранника Януковича на 50 млн грн, Фото: СБУ
СБУ арестовала все имущество руководителя охраны беглого президента Виктора Януковича на 50 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Решение суда касается:
  • элитного гостиничного комплекса в Буковеле общей площадью более 1,2 тыс. м2;
  • квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 м2;
  • двух паркомест в столице;
  • 5 земельных участков общей площадью более 1 га, расположенных в столичном регионе, а также Ялте и Ивано-Франковской области.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Общая стоимость арестованных активов составляет около 50 млн грн.
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В настоящее время проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины.
Кроме того, во время обысков в столичной квартире фигуранта обнаружено:
  • 13 единиц оружия, в том числе коллекционного;
  • свыше 5,6 тыс. патронов;
  • мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
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В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Оперативное сопровождение осуществляется Департаментом контрразведки СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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