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В мае украинцы снимали валютные депозиты: гривневые вклады росли

Кредит&Депозит
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В мае украинцы снимали валютные депозиты: гривневые вклады росли
В мае украинцы снимали валютные депозиты: гривневые вклады росли
В мае объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным увеличился на 0,1% до 1 478,933 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
С начала года объем вкладов населения в банках вырос на 5,7% с 1398,536 млрд гривен.
Гривневые вклады населения в банках за отчетный период выросли на 0,3% до 988,719 млрд. гривен.
Объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 0,5% до 490,214 млрд. гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) за отчетный период выросли на 1,4% до 1 706,360 млрд гривен.
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Напомним, по состоянию на 1 июня 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 700,6 млрд грн, что на 13,3 млрд грн больше аналогичного показателя за прошлый месяц.
Ранее Finance.ua писал, что к началу лета финансисты откорректировали ставки по депозитам для физлиц и, похоже, уже взяли традиционную летнюю паузу.
Самые щедрые проценты по гривневым депозитам на 6 месяцев предлагает следующая тройка банков: Радабанк (17,25% годовых), Идея Банк и Кредит Днепр Банк платят по таким вкладам 17% годовых.
Самые дорогие вклады в гривне на 3 месяца у такой тройки банков: Аккордбанк (17,17% годовых), Радабанк и Банк Львов дают своим частным клиентам заработать на таких вкладах 17% годовых.
По материалам:
Finance.ua
Депозиты
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