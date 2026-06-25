В мае украинцы снимали валютные депозиты: гривневые вклады росли

Напомним, по состоянию на 1 июня 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 700,6 млрд грн, что на 13,3 млрд грн больше аналогичного показателя за прошлый месяц.
Ранее Finance.ua писал, что к началу лета финансисты откорректировали ставки по депозитам для физлиц и, похоже, уже взяли традиционную летнюю паузу.
Самые щедрые проценты по гривневым депозитам на 6 месяцев предлагает следующая тройка банков: Радабанк (17,25% годовых), Идея Банк и Кредит Днепр Банк платят по таким вкладам 17% годовых.
Самые дорогие вклады в гривне на 3 месяца у такой тройки банков: Аккордбанк (17,17% годовых), Радабанк и Банк Львов дают своим частным клиентам заработать на таких вкладах 17% годовых.