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Какие сейчас ставки по депозитам в гривне, долларах и евро

Кредит&Депозит
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Какие сейчас ставки по депозитам в гривне, долларах и евро
Какие сейчас ставки по депозитам в гривне, долларах и евро
К началу лета финансисты откорректировали ставки по депозитам для физлиц и, похоже, уже взяли традиционную летнюю паузу.
За последние 2 недели только одно финучреждение с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн пересмотрело свои предложения для частных клиентов.
Сколько сейчас можно заработать на вкладе в крупном банке, говорится в обзоре Минфина.
С начала июня индекс ставок по депозитам на 3 и 9 месяцев остался неизменным (13,69% годовых и 14,59% годовых соответственно). Несколько подорожали в среднем на рынке вклады на 6 месяцев (с 4,07% до 4,1% годовых) и на 12 месяцев (с 13,93% годовых до 14,05% годовых).
Среди крупных банков ставки по гривневым депозитам за последние 2 недели пересмотрело лишь одно финучреждение — Таскомбанк, входящий в Группу «ТАС» Сергея Тигипко.
Таскомбанк значительно повысил ставки на всю линейку срочных депозитов в гривне. Вклады на 12 месяцев подорожали на 0,4 п.п. — до 16,5% годовых, на 9 месяцев — на 1,15 п.п. — до 17% годовых, на 6 месяцев — на 0,9 п.п. — до 16,5% годовых, на 3 месяца — на 1,15 п.п. — до 16,25% годовых.
Какие сейчас ставки по депозитам в гривне, долларах и евро
Более всего, 17,5% годовых, в крупном банке на вкладе в нацвалюте можно заработать, разместив деньги на 9-месячном вкладе. Такую доходность предлагает Радабанк. Чуть меньше платят Таскомбанк (17% годовых) и КоминБанк (16,5% годовых).
В тройку лидеров среди крупных банков, по доходности депозитов на 12 месяцев, входят: Радабанк, в котором можно заработать 16,75% годовых, Идея Банк (16,6% годовых) и Таскомбанк (16,5% годовых).
Какие сейчас ставки по депозитам в гривне, долларах и евро
Самые щедрые проценты по гривневым депозитам на 6 месяцев предлагает следующая тройка банков: Радабанк (17,25% годовых), Идея Банк и Кредит Днепр Банк платят по таким вкладам 17% годовых.
Самые дорогие вклады в гривне на 3 месяца у такой тройки банков: Аккордбанк (17,17% годовых), Радабанк и Банк Львов дают своим частным клиентам заработать на таких вкладах 17% годовых.
Какие сейчас ставки по депозитам в гривне, долларах и евро
В то же время, по объемам гривневых депозитов населения лидируют совсем другие финучреждения.

Справка Finance.ua:

  • Эксперты объяснили, стоит ли сейчас покупать доллары США и куда вложить деньги, чтобы их сберечь и немного заработать.
  • Национальный банк на прошлой неделе допустил существенное ослабление гривны на десятки копеек за день. Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
По материалам:
Finance.ua
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