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Кредиторы банков в ликвидации получили за май 22,5 млн гривен

Кредит&Депозит
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Кредиторы банков в ликвидации получили за май 22,5 млн гривен
Кредиторы банков в ликвидации получили за май 22,5 млн гривен
В мае 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, увеличилась на 22,5 миллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
«Из этих средств больше всего — более 10,9 миллиона грн — получили кредиторы 7-й очереди (в том числе юрлица — клиенты банка, не связанные с банком лицами). Также на ₴5,0 миллиона были удовлетворены требования кредиторов АО „Коминвестбанк“», — говорится в сообщении.
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В Фонде подчеркнули, что Коминвестбанк приближается к завершению расчетов с кредиторами — фактически через год с начала процесса ликвидации удовлетворены требования на 99%.
«В случае Коминвестбанка применение инструмента передачи активов и обязательств принимающему банку создало предпосылки для оперативных расчетов с юрлицами. Фактически через год с начала ликвидации удовлетворено 99% требований кредиторов. И этот пример — не „счастливая случайность“, а стратегия Фонда», — отметила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай.
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В целом за время деятельности Фонда по состоянию на 1 июня 2026 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов на ₴76,6 миллиарда, из которых около ₴18,0 миллиарда погашено обеспеченным кредиторам, в частности ₴16,7 миллиарда — Национальному банку Украины (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).
По материалам:
Finance.ua
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