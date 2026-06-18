Просроченные кредиты ведут к скрытому кризису в Китае Сегодня 11:25 — Мир

100 млн взрослых китайцев имеют просроченные кредиты

В Китае стремительно растет количество людей, которые не могут своевременно выплачивать кредиты. По оценкам аналитиков, в конце 2025 года с просроченными долгами могли оставаться до 100 млн взрослых граждан. Эксперты предупреждают, что эта проблема подпитывает скрытый кризис и может оказаться серьезным препятствием для восстановления второй по величине экономики мира.

Объем проблемных долгов продолжает расти

По данным аналитической компании Gavekal Dragonomics, объем неработающих потребительских кредитов в Китае в прошлом году вырос на 21% и достиг как минимум 2,22 трлн юаней (329 млрд долларов).

Власти перестали публиковать данные о просроченных потребительских кредитах, однако оценки Института финансовых исследований Чжэцзянского университета свидетельствуют, что китайским финансовым учреждениям ежегодно приходится работать с проблемными личными долгами на сумму от 2 до 3 трлн юаней.

По расчетам экспертов, в конце 2025 года около 10,6% из 1,1 млрд взрослых китайцев имели просроченные выплаты по кредитам. Аналитики считают, что без более активной поддержки доходов и дополнительных мер со стороны властей ситуация и дальше будет ухудшаться.

Легкие кредиты от технологических платформ стали ловушкой

Одной из причин долгового бума стали онлайн-платформы кредитования, работающие через крупные технологические компании. Среди них — Ant Group, ByteDance и Meituan.

Они выступают посредниками между банками и заемщиками и через мобильные приложения предлагают быстрые кредиты со ставками от 4% до более 24% годовых. Компании агрессивно продвигают рекламы, обещающие «мгновенное получение средств», «низкие проценты» и «минимальные требования к заемщикам».

Эксперты отмечают, что такая доступность кредитов особенно влияет на молодых людей, часто недооценивающих будущую долговую нагрузку.

Власти начали реагировать на проблему

За последние десять лет долги китайских домохозяйств почти утроились и достигли около 83 трлн юаней.

В конце прошлого года Народный банк Китая запустил программу кредитной амнистии. Она разрешила гражданам с просроченной задолженностью до 10 тыс. юаней восстановить кредитную историю после полного погашения долгов.

Кроме того, регуляторы потребовали от онлайн-платформ ограничивать средние ставки по новым кредитам уровнем ниже 20%. Также крупные кредитные сервисы получили указание проверить, как их бизнес будет работать при дальнейшем снижении максимально допустимых ставок.

Долговый кризис уже влияет на экономику

Рост просроченных кредитов совпадает со сложной ситуацией в китайской экономике. Банки выдают меньше новых займов, а государственные программы стимулирования потребления работают слабее, чем ожидалось.

По оценке руководительницы исследований финансового сектора Азии в UBS Мэй Янь, в некоторых крупных китайских банках доля проблемных розничных кредитов уже может составить 5−6%, а в учреждениях поменьше этот показатель может быть еще выше.

Эксперты предупреждают, что без стабилизации рынка труда и роста доходов населения долговая нагрузка продолжит оказывать давление как на финансовый сектор, так и на всю экономику Китая.

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