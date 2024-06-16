В мае продажи гибридных авто выросли вдвое: какие модели пользуются наибольшей популярностью — Finance.ua

В мае продажи гибридных авто выросли вдвое: какие модели пользуются наибольшей популярностью Сегодня 22:06 — Технологии&Авто

В мае продажи гибридных авто выросли вдвое: какие модели пользуются наибольшей популярностью, Фото: Toyota

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 58% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 55% против 73% в прошлом году.

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В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (363 ед.)

Второй результат у Nissan X-Trail (73 ед.)

Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (65 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (79 ед.)

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Также в лидерской тройке: Toyota Prius (57 шт) и Toyota RAV-4 (54 шт).

Напомним, сегмент кроссоверов — самый массовый на вторичном рынке, а также самый большой среди электромобилей. Как сообщает Auto. Ria, украинские автомобилисты все чаще и чаще предпочитают легковушки группы SUV. Аналитики подсчитали , сколько электрических моделей кроссоверов приобрели украинцы в прошлом месяце.

В мае было куплено 6,7 тыс. электромобилей, из этого числа 2,4 тыс. (или 36%) — электрокросоверы.

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