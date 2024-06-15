Где украинцы чаще всего покупают новые легковушки — Finance.ua

Где украинцы чаще всего покупают новые легковушки Сегодня 07:07 — Технологии&Авто

Где украинцы чаще всего покупают новые легковушки, oneclick.ua

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 62% майских продаж новых легковых автомобилей.

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За месяц киевляне приобрели 1948 новых авто, что на 10% больше, чем в прошлом году. Жители Днепропетровщины купили 496 ед. (плюс 11%).

В Киевской области было зарегистрировано 424 ед. (плюс 6%), а в Одесской области — 283 ед. (плюс 0,4%).

Во Львовской области украинцы приобрели 278 новых авто, что на 5% больше, чем в прошлом году.

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Бестселлером мая на этих рынках был кроссовер Toyota RAV-4.

рекордного показателя за последние 10 лет. В частности, этого Напомним, в мае украинский рынок подержанных легковушек достигВ частности, этого удалось достичь благодаря упрощенным процедурам переоформления и влияния нового законодательства о мобилизации.

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