Где украинцы чаще всего покупают новые легковушки — Finance.ua

Где украинцы чаще всего покупают новые легковушки
В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 62% майских продаж новых легковых автомобилей.
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За месяц киевляне приобрели 1948 новых авто, что на 10% больше, чем в прошлом году. Жители Днепропетровщины купили 496 ед. (плюс 11%).
В Киевской области было зарегистрировано 424 ед. (плюс 6%), а в Одесской области — 283 ед. (плюс 0,4%).
Во Львовской области украинцы приобрели 278 новых авто, что на 5% больше, чем в прошлом году.
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Бестселлером мая на этих рынках был кроссовер Toyota RAV-4.
Напомним, в мае украинский рынок подержанных легковушек достиг рекордного показателя за последние 10 лет. В частности, этого удалось достичь благодаря упрощенным процедурам переоформления и влияния нового законодательства о мобилизации.
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