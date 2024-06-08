Сколько новых авто купили украинцы в мае: какие марки машин в лидерах на украинском рынке — Finance.ua
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Сколько новых авто купили украинцы в мае: какие марки машин в лидерах на украинском рынке

Технологии&Авто
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Сколько новых авто купили украинцы в мае: какие марки машин в лидерах на украинском рынке
Сколько новых авто купили украинцы в мае: какие марки машин в лидерах на украинском рынке
За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых авто, что на 8% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
«В то же время, от показателя довоенного мая 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 35%», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке уменьшилась на 4%.
Лидерство на рынке новых авто удерживает японская марка Toyota — 928 ед.
На втором месте остается Renault — 440 ед.
Третий результат у BMW — 418 шт.
Также в ТОП-5 мая попали VW (389 шт.) и Skoda (318 шт.).
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Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Toyota RAV-4, который в мае нашел 475 покупателей.
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 27,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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По материалам:
Finance.ua
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