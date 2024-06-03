Сколько новых автомобилей украинцы покупают каждый год (инфографика) — Finance.ua

Сколько новых автомобилей украинцы покупают каждый год (инфографика) Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

Сколько новых автомобилей украинцы покупают каждый год (инфографика)

Украинцы, невзирая на полномасштабную войну, начали активнее покупать новые легковые автомобили. В январе-апреле было куплено чуть больше 20 тысяч автомобилей с нулевым пробегом, что на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Журналисты издания «Слово и дело» выяснили, сколько новых автомобилей украинцы покупали до начала войны и какие марки были самыми популярными.

В 2012 году украинцы купили 237,6 тысячи новых автомобилей, в 2013-м спрос немного упал (на 10,2%) — до 213,3 тысячи. Среди самых популярных марок в те два года были Hyundai, ЗАЗ и КIA. В 2012 году спросом также пользовались ВАЗ и Volkswagen, а в 2013 — Geely и Toyota.

После начала войны в 2014 году спрос на новые автомобили упал в два раза — за год украинцы купили всего 97 тысяч легковых автомобилей. Это связано не только с экономическими причинами, но и оккупацией Крыма и части Донбасса. Самыми популярными оставались Toyota, Geely, ЗАЗ, Hyundai и Volkswagen.

В 2015 году количество купленных новых автомобилей сократилось еще вдвое — до 46,5 тысячи. Чаще всего, кроме Toyota и ЗАЗ, украинцы покупали Renault, Nissan и Ford.

В течение 2016 года украинцы купили 65,6 тысячи новых легковых автомобилей (+40,9%) — преимущественно Toyota, Renault, Volkswagen, КIA и Skoda.

Спрос на новые автомобили в 2017 и 2018 годах был примерно на одном уровне — украинцы купили 82,2 тысячи и 81,9 тысяч машин соответственно. Среди самых популярных марок были Toyota, Renault, Volkswagen, KIA, Skoda и Nissan.

В 2019 году было куплено 88,4 тысячи новых автомобилей (+8%), в 2020-м — 85,5 тысячи (-3,4%).

Резко спрос на новые автомобили вырос в 2021 году: украинцы купили 103,3 тысячи легковушек (+20,8%). Популярными марками были Toyota, Renault, KIA, Skoda и Nissan.

После начала полномасштабной войны украинцы купили втрое меньше новых автомобилей — 37,9 тысячи (-63,3%) в 2022 году. В топ-5 самых популярных марок вошли Toyota, Renault, Skoda, Hyundai и Volkswagen.

В прошлом году украинцы купили 60,9 тысячи новых автомобилей (+60,6%). Интересно, что кроме Toyota, Renault, Volkswagen и Skoda в пятерку самых популярных марок вошла немецкая BMW — впервые за тот период, который мы рассматриваем.

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Слово і Діло По материалам:

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