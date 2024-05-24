Какие авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Какие авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: ТОП-10 моделей Сегодня 08:01 — Технологии&Авто

Какие авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: ТОП-10 моделей

В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

В Укравтопроме напомнили, что за апрель свою первую регистрацию в Украине прошли 19,8 тыс. легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 27% этого количества.

«Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили бензиновые авто — 40%. Далее следуют электромобили — 39%, дизельные — 9%, гибридные — 8%, авто с ГБО — 4%», — говорится в сообщении.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y — 343 ед.; Tesla Model 3 — 323 ед.; Mazda CX5 — 189 ед.; Nissan Rogue — 174 ед.; Hyundai Kona — 172 ед.; Volkswagen Tiguan — 165 ед.; Volkswagen Golf — 152 ед.; Audi E-Tron Sportback — 112 ед.; Nissan Leaf — 110 ед.; Volkswagen ID.4 — 102 ед.

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