Какие авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Какие авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: ТОП-10 моделей
В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
В Укравтопроме напомнили, что за апрель свою первую регистрацию в Украине прошли 19,8 тыс. легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 27% этого количества.
Читайте также: Авто из Германии: как пригнать без посредников
«Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили бензиновые авто — 40%. Далее следуют электромобили — 39%, дизельные — 9%, гибридные — 8%, авто с ГБО — 4%», — говорится в сообщении.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y — 343 ед.;
- Tesla Model 3 — 323 ед.;
- Mazda CX5 — 189 ед.;
- Nissan Rogue — 174 ед.;
- Hyundai Kona — 172 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 165 ед.;
- Volkswagen Golf — 152 ед.;
- Audi E-Tron Sportback — 112 ед.;
- Nissan Leaf — 110 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 102 ед.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.
Купить онлайн карту Assistance
Поделиться новостью