Какие авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: ТОП-10 моделей — Finance.ua
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Какие авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: ТОП-10 моделей

Технологии&Авто
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Какие авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: ТОП-10 моделей
Какие авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: ТОП-10 моделей
В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
В Укравтопроме напомнили, что за апрель свою первую регистрацию в Украине прошли 19,8 тыс. легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 27% этого количества.

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«Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили бензиновые авто — 40%. Далее следуют электромобили — 39%, дизельные — 9%, гибридные — 8%, авто с ГБО — 4%», — говорится в сообщении.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
  1. Tesla Model Y — 343 ед.;
  2. Tesla Model 3 — 323 ед.;
  3. Mazda CX5 — 189 ед.;
  4. Nissan Rogue — 174 ед.;
  5. Hyundai Kona — 172 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan — 165 ед.;
  7. Volkswagen Golf — 152 ед.;
  8. Audi E-Tron Sportback — 112 ед.;
  9. Nissan Leaf — 110 ед.;
  10. Volkswagen ID.4 — 102 ед.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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