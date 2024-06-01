Стало известно, из какой страны импортировали больше всего грузовиков в I квартале — Finance.ua

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Стало известно, из какой страны импортировали больше всего грузовиков в I квартале

Технологии&Авто
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Стало известно, из какой страны импортировали больше всего грузовиков в I квартале
Стало известно, из какой страны импортировали больше всего грузовиков в I квартале, Фото: freepik
За январь-март в Украину импортировали почти 10,8 тыс. грузовиков, общая таможенная стоимость которых составляет более 331,3 млн долларов.
Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.
Отмечается, что из этого количества было новых 4,8 тыс. ед. и около 6 тыс. подержанных авто.
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Крупнейшим поставщиком грузовиков в этот период была Польша, откуда в Украину было ввезено почти 2,2 тыс. авто.
Топ-5 стран поставщиков грузовых автомобилей:
  • Польша — 2 195 ед.;
  • Словакия — 1 492 ед;
  • Китай — 1 039 ед;
  • Венгрия — 999 ед;
  • Германия — 949 ед.
Напомним, за I квартал 2024 года в Украину ввезли 86 тыс. легковых автомобилей. Их общая заявленная стоимость составила $1,1 млрд, а госбюджет получил 11,1 млрд грн за импорт этих автомобилей.
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По материалам:
Finance.ua
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