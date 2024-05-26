В Украине снизился спрос на авто с дизельными двигателями — Finance.ua

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В Украине снизился спрос на авто с дизельными двигателями

Технологии&Авто
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В Украине снизился спрос на авто с дизельными двигателями
В Украине снизился спрос на авто с дизельными двигателями
В апреле автопарк Украины пополнили 6,2 тыс. авто с дизельными двигателями, что почти на 10% меньше, чем в прошлом.
Об этом сообщает «Укравтопром».
«Из них: 1,4 тыс. ед. новых (+10%) и 4,8 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-14%). Следовательно, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023г», — сообщили в Укравтопроме.
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Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 24%, но это на 12% меньше, чем в прошлом.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

  1. Renault Duster — 372 ед.;
  2. BMW X3 — 128 ед.;
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 125 ед.;
  4. Volkswagen Touareg — 111 ед.;
  5. BMW X4 — 71 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

  1. Renault Megane — 485 ед.;
  2. Skoda Octavia — 343 ед.;
  3. Volkswagen Passat — 324 ед.;
  4. Nissan Qashqai — 297 ед.;
  5. Volkswagen Golf — 169 ед.
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По материалам:
Finance.ua
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