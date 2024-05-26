В Украине снизился спрос на авто с дизельными двигателями — Finance.ua

В Украине снизился спрос на авто с дизельными двигателями Сегодня 21:10 — Технологии&Авто

В Украине снизился спрос на авто с дизельными двигателями

В апреле автопарк Украины пополнили 6,2 тыс. авто с дизельными двигателями, что почти на 10% меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщает «Укравтопром».

«Из них: 1,4 тыс. ед. новых (+10%) и 4,8 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-14%). Следовательно, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023г», — сообщили в Укравтопроме.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 24%, но это на 12% меньше, чем в прошлом.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster — 372 ед.; BMW X3 — 128 ед.; Toyota Land Cruiser Prado — 125 ед.; Volkswagen Touareg — 111 ед.; BMW X4 — 71 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane — 485 ед.; Skoda Octavia — 343 ед.; Volkswagen Passat — 324 ед.; Nissan Qashqai — 297 ед.; Volkswagen Golf — 169 ед.

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