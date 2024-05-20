«Автогаз» подешевел: самые популярные легковушки с ГБО (инфографика) — Finance.ua
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«Автогаз» подешевел: самые популярные легковушки с ГБО (инфографика)

Технологии&Авто
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«Автогаз» подешевел: самые популярные легковушки с ГБО (инфографика)
«Автогаз» подешевел: самые популярные легковушки с ГБО (инфографика)
Хорошие новости для тех, у кого уже есть автомобиль с газобаллонным оборудованием — цены на «автогаз» заметно снизились. Только за месяц средняя цена сжиженной пропан-бутановой смеси упала с 28 до 26,6 грн, что фактически вдвое дешевле бензина или дизтоплива.

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Как сообщают эксперты auto.ria, статистика переоборудований пока не слишком показательна: ежемесячно в среднем в текущем году ГБО (имеется в виду официально) появлялось на 1,8 тыс. легковых автомобилей (по информации из открытых данных ГСЦ МВД). Как для большой страны — значение небольшое.
Аналитики определили, на какие марки чаще всего устанавливали «автогаз» в апреле:
  • Toyota — 157 шт.
  • Volkswagen — 142 шт.
  • Huyndai — 123 шт.
  • ВАЗ — 106 шт.
  • Skoda — 96 шт.
  • Nissan — 95 шт.
  • Mitsubishi — 90 шт.
  • Ford — 86 шт.
  • Renault — 83 шт.
  • Jeep — 72 шт.
ТОП-10 самых популярных моделей, получивших в апреле новые «техпаспорта» с «вписанным газом»:
  1. Skoda Octavia — 57 шт.
  2. Mitsubishi Outlander — 52 шт.
  3. Volkswagen Golf — 45 шт.
  4. Hyundai Tucson — 45 шт.
  5. Toyota Camry — 43 шт.
  6. Renault Megane — 43 шт.
  7. Nissan Rogue — 42 шт.
  8. Dodge Journey — 41 шт.
  9. Volkswagen Passat — 37 шт.
  10. Daewoo Lanos — 36 шт.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Finance.ua
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