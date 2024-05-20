«Автогаз» подешевел: самые популярные легковушки с ГБО (инфографика) — Finance.ua

«Автогаз» подешевел: самые популярные легковушки с ГБО (инфографика) Сегодня 20:04 — Технологии&Авто

«Автогаз» подешевел: самые популярные легковушки с ГБО (инфографика)

Хорошие новости для тех, у кого уже есть автомобиль с газобаллонным оборудованием — цены на «автогаз» заметно снизились. Только за месяц средняя цена сжиженной пропан-бутановой смеси упала с 28 до 26,6 грн, что фактически вдвое дешевле бензина или дизтоплива.

Как сообщают эксперты auto.ria , статистика переоборудований пока не слишком показательна: ежемесячно в среднем в текущем году ГБО (имеется в виду официально) появлялось на 1,8 тыс. легковых автомобилей (по информации из открытых данных ГСЦ МВД). Как для большой страны — значение небольшое.

Аналитики определили, на какие марки чаще всего устанавливали «автогаз» в апреле:

Toyota — 157 шт.

Volkswagen — 142 шт.

Huyndai — 123 шт.

ВАЗ — 106 шт.

Skoda — 96 шт.

Nissan — 95 шт.

Mitsubishi — 90 шт.

Ford — 86 шт.

Renault — 83 шт.

Jeep — 72 шт.

ТОП-10 самых популярных моделей, получивших в апреле новые «техпаспорта» с «вписанным газом»:

Skoda Octavia — 57 шт. Mitsubishi Outlander — 52 шт. Volkswagen Golf — 45 шт. Hyundai Tucson — 45 шт. Toyota Camry — 43 шт. Renault Megane — 43 шт. Nissan Rogue — 42 шт. Dodge Journey — 41 шт. Volkswagen Passat — 37 шт. Daewoo Lanos — 36 шт.

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