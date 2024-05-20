«Автогаз» подешевел: самые популярные легковушки с ГБО (инфографика) — Finance.ua

«Автогаз» подешевел: самые популярные легковушки с ГБО (инфографика)
Хорошие новости для тех, у кого уже есть автомобиль с газобаллонным оборудованием — цены на «автогаз» заметно снизились. Только за месяц средняя цена сжиженной пропан-бутановой смеси упала с 28 до 26,6 грн, что фактически вдвое дешевле бензина или дизтоплива.
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Как сообщают эксперты auto.ria, статистика переоборудований пока не слишком показательна: ежемесячно в среднем в текущем году ГБО (имеется в виду официально) появлялось на 1,8 тыс. легковых автомобилей (по информации из открытых данных ГСЦ МВД). Как для большой страны — значение небольшое.
Аналитики определили, на какие марки чаще всего устанавливали «автогаз» в апреле:
- Toyota — 157 шт.
- Volkswagen — 142 шт.
- Huyndai — 123 шт.
- ВАЗ — 106 шт.
- Skoda — 96 шт.
- Nissan — 95 шт.
- Mitsubishi — 90 шт.
- Ford — 86 шт.
- Renault — 83 шт.
- Jeep — 72 шт.
ТОП-10 самых популярных моделей, получивших в апреле новые «техпаспорта» с «вписанным газом»:
- Skoda Octavia — 57 шт.
- Mitsubishi Outlander — 52 шт.
- Volkswagen Golf — 45 шт.
- Hyundai Tucson — 45 шт.
- Toyota Camry — 43 шт.
- Renault Megane — 43 шт.
- Nissan Rogue — 42 шт.
- Dodge Journey — 41 шт.
- Volkswagen Passat — 37 шт.
- Daewoo Lanos — 36 шт.
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