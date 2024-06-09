ТОП-10 самых популярных новых легковушек мая — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных новых легковушек мая Сегодня 10:09 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных новых легковушек мая

В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4.

Об этом сообщает «Укравтопром».

«Продажи Toyota RAV-4 вообще превзошли майские результаты любой марки», — говорится в сообщении.

Десяткой самых популярных моделей было сформировано более трети майского рынка новых легковушек.

ТОП-10 легковушек мая:

Toyota RAV-4 — 475 ед.;

Renault Duster — 391 ед.;

Mitsubishi L200 — 152 ед.;

Kia Sportage — 148 ед.;

Mazda CX5 — 125 ед.;

Skoda Kodiaq — 121 ед.;

Toyota Camry — 114 ед.;

Suzuki SX4 — 113 ед.;

Volkswagen ID.4 — 110 ед.;

BMW X5 — 109 ед.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.