ТОП-10 самых популярных новых легковушек мая — Finance.ua
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ТОП-10 самых популярных новых легковушек мая

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых популярных новых легковушек мая
ТОП-10 самых популярных новых легковушек мая
В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4.
Об этом сообщает «Укравтопром».
«Продажи Toyota RAV-4 вообще превзошли майские результаты любой марки», — говорится в сообщении.

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Десяткой самых популярных моделей было сформировано более трети майского рынка новых легковушек.

ТОП-10 легковушек мая:

  • Toyota RAV-4 — 475 ед.;
  • Renault Duster — 391 ед.;
  • Mitsubishi L200 — 152 ед.;
  • Kia Sportage — 148 ед.;
  • Mazda CX5 — 125 ед.;
  • Skoda Kodiaq — 121 ед.;
  • Toyota Camry — 114 ед.;
  • Suzuki SX4 — 113 ед.;
  • Volkswagen ID.4 — 110 ед.;
  • BMW X5 — 109 ед.
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По материалам:
Finance.ua
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