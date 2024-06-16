В мае на украинском рынке уменьшился спрос на автобусы — Finance.ua

В мае на украинском рынке уменьшился спрос на автобусы
В мае украинский автопарк пополнился 130 автобусами (включая микроавтобусы). Это на 45% меньше, чем в прошлом году, но на четверть больше показателя предыдущего месяца.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что доля новой техники в этом объеме составила 37%.
Чаще всего в мае впервые регистрировали в части новых автотранспортных средств:
- Ataman — 22 единицы;
- Citroen — 7 единиц;
- Ford — 7 единиц.
среди б/у:
- Mercedes-Benz — 25 единиц;
- Volkswagen — 9 единиц;
- Van Hool — 8 единиц.
Всего с начала года в Украине на свои первые маршруты вышли 730 автобусов (-28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Из них новых — 415 единиц (-36%); б/у — 315 единиц (-14%).
Напомним, в мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4.
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