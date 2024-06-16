В мае на украинском рынке уменьшился спрос на автобусы — Finance.ua

В мае на украинском рынке уменьшился спрос на автобусы Сегодня 06:05 — Технологии&Авто

В мае на украинском рынке уменьшился спрос на автобусы, Фото: freepik

В мае украинский автопарк пополнился 130 автобусами (включая микроавтобусы). Это на 45% меньше, чем в прошлом году, но на четверть больше показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, что доля новой техники в этом объеме составила 37%.

Чаще всего в мае впервые регистрировали в части новых автотранспортных средств:

Ataman — 22 единицы;

Citroen — 7 единиц;

Ford — 7 единиц.

среди б/у:

Mercedes-Benz — 25 единиц;

Volkswagen — 9 единиц;

Van Hool — 8 единиц.

Всего с начала года в Украине на свои первые маршруты вышли 730 автобусов (-28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Из них новых — 415 единиц (-36%); б/у — 315 единиц (-14%).

Напомним, в мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4.

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