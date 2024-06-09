В мае наблюдался настоящий бум «дарения» автомобилей — Finance.ua

В мае наблюдался настоящий бум «дарения» автомобилей Сегодня 12:01 — Технологии&Авто

В мае наблюдался настоящий бум «дарения» автомобилей, oneclick.ua

В прошлом месяце украинский рынок подержанных легковушек достиг рекордного показателя за последние 10 лет. В частности, этого удалось добиться благодаря упрощенным процедурам переоформления и влиянию нового законодательства о мобилизации.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Отмечается, что количество первых регистраций и внутренних перепродаж авто с пробегом составило 182,2 тысячи единиц, что на 79,1% больше по сравнению с маем 2023 года.

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Также львиную долю этого рекордного результата обеспечили внутренние продажи подержанных легковых автомобилей — 162,2 тысячи операций, что почти вдвое больше, чем в прошлом.

Эксперты оценили, что количество фактических сделок купли-продажи между независимыми сторонами составляло около 80−85 тысяч.

Остальные сделки, почти половина от общего количества, совершались между членами семей или семьями. По всей видимости, это связано с попыткой украинцев опередить отдельные нормы новых законов о мобилизации.

Причины переоформлений авто

Одной из причин этого неординарного стали законодательные изменения, предусматривающие возможность изъятия транспортных средств для оборонных нужд у физических лиц, если они имеют в собственности два и более автомобилей.

В этой связи многие украинцы начали переоформлять свои транспортные средства на членов семьи или дарить их, что также объясняет резкий рост количества «дарения» автомобилей.

В мае официально было подарено 9569 легковых машин, 1489 грузовиков, 31 автобус и другая техника.

Самыми активными регионами с наибольшим количеством сделок стали:

Киевская область — 55,6 тыс.;

— 55,6 тыс.; город Киев — 16,4 тыс.;

— 16,4 тыс.; Днепропетровская — 10,7 тыс.;

— 10,7 тыс.; Львовская — 10,6 тыс.;

— 10,6 тыс.; Одесская — 9,4 тыс.

Также выросло количество перепродаж в приложении «Дія». В начале функционирования этого дистанционного способа продажи ежемесячно совершалось около 10 тысяч сделок, в апреле это количество выросло до 28,3 тыс., а в мае новейшей системе доверились уже 44,4 тысячи владельцев легковых автомобилей.

Итого от запуска перерегистрации в «Дії» в декабре прошлого года с ее помощью было переоформлено 102 тысяч легковушек. Доля таких перерегистраций в мае при этом составила 28%.

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Наименьшее количество сделок было заключено в регионах, территории которых частично временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия:

Херсонская область — 615 сделок;

Донецкая область — 1242 соглашения.

Напомним, переоформить авто можно как онлайн, так и оффлайн. Сделать это можно в «Дії» или обратившись в Сервисный центр МВД соответственно.

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Обозреватель По материалам:

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