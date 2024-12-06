В Коминвестбанке ввели временную администрацию — Finance.ua
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В Коминвестбанке ввели временную администрацию

Фондовый рынок
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В Коминвестбанке ввели временную администрацию
В Коминвестбанке ввели временную администрацию
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре вывода Акционерного общества «Коммерческий инвестиционный банк» с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 6 декабря 2024 года по 5 января 2025 года (включительно).
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц с делегированием всех полномочий временного администратора „Коминвестбанк“, определенных Законом Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, в частности, абзацем вторым части первой статьи 36, статьями 37, 38 Закона, сроком на один месяц с 06 декабря 2024 года по 05 января 2025 года (включительно) назначена начальник отдела введения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Штогрина Ирина Викторовна», — сказано в сообщении.
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О времени и порядке выплат вкладчики будут уведомлены дополнительно на официальном веб-сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на сайте АО «Коминвестбанк» и в отделениях банка.
Напомним, 5 декабря правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» к категории неплатежеспособных.
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Решение принято в связи с неприведением АО «КомИнвестБанк» своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка.
Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам АО «КомИнвестБанк» по состоянию на 21 ноября 2024 года составляет 432 млн грн. По состоянию на 4 декабря 2024 года объем высоколиквидных активов Банка, с учетом ОВГЗ и депозитных сертификатов, составляет 890 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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