В Коминвестбанке ввели временную администрацию — Finance.ua

В Коминвестбанке ввели временную администрацию Сегодня 13:10 — Фондовый рынок

В Коминвестбанке ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре вывода Акционерного общества «Коммерческий инвестиционный банк» с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 6 декабря 2024 года по 5 января 2025 года (включительно).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц с делегированием всех полномочий временного администратора „Коминвестбанк“, определенных Законом Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, в частности, абзацем вторым части первой статьи 36, статьями 37, 38 Закона, сроком на один месяц с 06 декабря 2024 года по 05 января 2025 года (включительно) назначена начальник отдела введения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Штогрина Ирина Викторовна», — сказано в сообщении.

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О времени и порядке выплат вкладчики будут уведомлены дополнительно на официальном веб-сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц , на сайте АО « Коминвестбанк » и в отделениях банка.

Напомним, 5 декабря правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» к категории неплатежеспособных.

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Решение принято в связи с неприведением АО «КомИнвестБанк» своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка.

Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам АО «КомИнвестБанк» по состоянию на 21 ноября 2024 года составляет 432 млн грн. По состоянию на 4 декабря 2024 года объем высоколиквидных активов Банка, с учетом ОВГЗ и депозитных сертификатов, составляет 890 млн грн.

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