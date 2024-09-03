Финмониторинг в Украине: какие штрафы можно получить — Finance.ua

Финмониторинг в Украине: какие штрафы можно получить Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Финмониторинг в Украине: какие штрафы можно получить

Финансовым мониторингом называют деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, направленную на выявление подлежащих обязательному контролю.

В Украине за сбор данных финансового контроля отвечают Национальный банк, Министерство юстиции, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерство цифровой трансформации и Государственная служба финансового мониторинга Украины.

Финансовый мониторинг включает платежи юридических лиц, ФЛП и физических лиц, а также проверку клиентов организаций, предоставляющих финансовые услуги.

Даже предоставление консультационных или разовых услуг не освобождает первичных субъектов финансового мониторинга от обязанности проверять своих клиентов. Они также должны проверять как новых, так и существующих контрагентов, включая заказчиков, поставщиков и других партнеров.

Физические лица подлежат проверке при заключении соглашений и проведении финансовых операций, особенно при оплате через платежные системы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн. Если за короткий период с одного счета было сделано несколько денежных переводов даже в пределах пороговой суммы, это также может стать основанием для проверки.

Финансовому мониторингу подлежат пороговые и подозрительные финансовые операции. Пороговой финансовой операцией считается та, сумма которой равна или превышает 400 тысяч гривен (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте или в банковских металлах).

Под мониторинг попадают также операции, связанные с одним или несколькими из следующих факторов:

один из участников сделки зарегистрирован, проживает или находится в юрисдикциях с сомнительной репутацией (например, в россии);

финансовая операция политически значимых лиц, членов их семей или связанных лиц;

платежные операции по переводу средств за границу, включая оффшорные зоны;

финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);

финансовые операции э-резидента;

финансовые операции считаются подозрительными независимо от суммы, если у субъекта мониторинга есть подозрения или достаточно оснований полагать, что они связаны с преступной деятельностью, финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.

В случае, если субъект первичного финансового мониторинга не выполняет или ненадлежащим образом выполняет требования законодательства, к нему применяются меры воздействия. Среди них: вынесение письменного предупреждения, аннулирование лицензии, обязательство отстранить должностное лицо от работы, а также наложение штрафов. Размер штрафов для субъектов первоначального финансового мониторинга может превышать 3,5 миллиона долларов.

Однако субъекты первичного финансового мониторинга не могут устанавливать штрафы для физических лиц. Как отмечается в сообщении пресс-службы Национального банка Украины, законодательство в сфере финансового мониторинга не предусматривает наложение банками каких-либо финансовых санкций на нарушителей правил и взыскание с них штрафов.

Это означает, что банки не вправе применять штрафные санкции к гражданам за нарушение финансового мониторинга. Закон о финансовом мониторинге предоставляет банкам право и обязанность разрывать деловые отношения с клиентом и прекращать его обслуживание, включая закрытие счета, в определенных случаях, предусмотренных законодательством. В такой ситуации банк возвращает средства клиенту наличными деньгами или переводит их на другой счет по указанным реквизитам, взимая стандартную комиссию за проведение платежной операции.

Национальный банк Украины также не налагает никакие штрафные санкции на граждан за нарушение. Все меры воздействия регулятора, включая касающиеся финансового мониторинга, направлены исключительно на финансовые учреждения.

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