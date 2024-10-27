Финмониторинг выявил подозрительные операции более чем на 53 млрд грн с начала года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финмониторинг выявил подозрительные операции более чем на 53 млрд грн с начала года

Казна и Политика
44
Финмониторинг выявил подозрительные операции более чем на 53 млрд грн с начала года
Финмониторинг выявил подозрительные операции более чем на 53 млрд грн с начала года, Фото: freepik
За девять месяцев 2024 года Госфинмониторинг подготовил 780 материалов, из которых 429 — обобщенные и 351 — дополнительные, для передачи в различные силовые структуры.
Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга за 9 месяцев 2024 года.
Эти материалы были переданы в:
  • Национальную полицию Украины — 223 материала (163 обобщенных материала и 60 дополнительных дополнительных обобщенных материалов);
  • Службу безопасности Украины — 218 материалов (137 обобщенных материалов и 81 дополнительный обобщенный материал);
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины — 120 материалов (23 обобщенных материала и 97 дополнительных обобщенных материалов);
  • Государственное бюро расследований — 91 материал (32 обобщенных материала и 59 дополнительных обобщенных материалов);
  • Бюро экономической безопасности Украины — 72 материала (52 обобщенных материала и 20 дополнительных обобщенных материалов);
  • органы прокуратуры — 55 материалов (21 обобщенный материал и 34 дополнительных обобщенных материала).
«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного правонарушения, составляет 53,1 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным службы, в начале года сумма остановленных финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 6,1 млрд гривен.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.