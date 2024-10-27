Финмониторинг выявил подозрительные операции более чем на 53 млрд грн с начала года — Finance.ua

Финмониторинг выявил подозрительные операции более чем на 53 млрд грн с начала года Сегодня 09:19 — Казна и Политика

Финмониторинг выявил подозрительные операции более чем на 53 млрд грн с начала года, Фото: freepik

За девять месяцев 2024 года Госфинмониторинг подготовил 780 материалов, из которых 429 — обобщенные и 351 — дополнительные, для передачи в различные силовые структуры.

Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга за 9 месяцев 2024 года.

Эти материалы были переданы в:

Национальную полицию Украины — 223 материала (163 обобщенных материала и 60 дополнительных дополнительных обобщенных материалов);

Службу безопасности Украины — 218 материалов (137 обобщенных материалов и 81 дополнительный обобщенный материал);

Национальное антикоррупционное бюро Украины — 120 материалов (23 обобщенных материала и 97 дополнительных обобщенных материалов);

Государственное бюро расследований — 91 материал (32 обобщенных материала и 59 дополнительных обобщенных материалов);

Бюро экономической безопасности Украины — 72 материала (52 обобщенных материала и 20 дополнительных обобщенных материалов);

органы прокуратуры — 55 материалов (21 обобщенный материал и 34 дополнительных обобщенных материала).

«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного правонарушения, составляет 53,1 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным службы, в начале года сумма остановленных финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 6,1 млрд гривен.

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