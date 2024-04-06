В Китае за последние 13 месяцев самыми быстрыми темпами выросла производственная активность в марте — Finance.ua

В Китае за последние 13 месяцев самыми быстрыми темпами выросла производственная активность в марте Сегодня 05:03 — Мир

В Китае за последние 13 месяцев самыми быстрыми темпами выросла производственная активность в марте, Фото: Pap

В Китае за последние 13 месяцев быстрыми темпами выросла производственная активность в марте. Это способствовало увеличению количества новых заказов от клиентов в стране и за рубежом.

Об этом сообщает Reuters.

По результатам опроса Caixin/S&P Global manufacturing индекс PMI (менеджеров по закупкам) в марте поднялся до 51,1 из 50,9 в феврале, превысив прогнозы аналитиков в 51,0 и демонстрируя рост пятый месяц подряд.

Как сообщает издание, показатель выше 50 баллов указывает на рост производства.

Ободряющие результаты последовали за недавними лучшими, чем ожидалось, данными по экспорту и розничным продажам в Китае, что свидетельствует о хорошем начале года для второй по величине экономики мира.

Читайте также Китайский автогигант BYD начал продажи электрокаров в Греции

Китайское правительство уже объявило амбициозную цель экономического роста в этом году на уровне около 5%.

Однако аналитики отмечают, чтобы достичь поставленной цели, властям страны необходимо ввести больше стимулов, поскольку уже нельзя рассчитывать на слабую статистическую базу 2022 года, порадовавшую данные о росте в 2023-м.

Кроме того, глубокий спад в секторе недвижимости остается серьезным тормозом для производственной деятельности.

В марте в Китае зафиксировали более высокие темпы расширения производства и увеличения внутреннего потребления, а также повышение внешнего спроса и экспортных заказов до самого высокого уровня с февраля 2023 года.

Читайте также Китайский регулятор обвинил Evergrande в завышении выручки на $78 млрд

Уверенность компаний выросла до самого высокого уровня с апреля 2023 г. благодаря хорошим новостям, таким как снижение затрат на производство.

«Снижение цен на сырье снизило производственные затраты для предприятий и позволило им снизить цены на конечную продукцию в условиях жесткой рыночной конкуренции», — отметил старший экономист Caixin Insight Group Ван Чже.

Однако компании сохраняют осторожность по поводу расширения штата работников, и соответствующий субиндекс остается негативным с августа прошлого года.

«Экономика все еще сталкивается с проблемами, связанными с неопределенностью и неблагоприятными факторами», — сказал Ван.

По его словам, для экономики Китая все еще не решенными фундаментально остаются проблемы низкой занятости, низких цен и недостаточного платежеспособного спроса, что подчеркивает необходимость дальнейшего стимулирования правительством внутреннего и внешнего спроса.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.