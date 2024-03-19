Китайский регулятор обвинил Evergrande в завышении выручки на $78 млрд — Finance.ua

Китайский регулятор обвинил Evergrande в завышении выручки на $78 млрд Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Один из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group обвиняется в завышении выручки на 78 млрд долларов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC).

«Это обвинение усугубляет юридическую опасность для основателя Evergrande Хуэй Ка Яна, который сейчас находится в центре одного из самых больших дел о финансовом мошенничестве в истории», — пишет агентство.

Китайский регулятор обвинил компанию Hengda Real Estate Group, подразделение Evergrande, в завышении выручки, что впоследствии привело к дефолту. Компанию оштрафовали на 4,18 млрд юаней (581 млн долларов).

«Обвинения в мошенничестве Evergrande по масштабам омрачают дела Luckin Coffee Inc. и Enron Corp. и наносят удар по репутации ее бывшего аудитора и финансовому надзору страны. Это вызывает обеспокоенность тем, насколько распространены такие проблемы с бухгалтерским учетом, именно когда новый председатель Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая пытается усилить надзор», — добавляет Bloomberg.

«Штрафы CSRC могут служить предупреждением для владельцев других застройщиков-должников о том, что отказ от сотрудничества с властями по реструктуризации долгов может привести к серьезным последствиям», — отметила старший кредитный аналитик Creditsights Inc Зерлина Зенг.

Обвинения стали еще одним ударом для Хуэя, некогда одного из богатейших магнатов Азии, руководившего разветвленной империей, охватывающей сферу недвижимости и электромобилей.

Evergrande была одним из самых больших девелоперов Китая, который взял на себя огромные долги, чтобы расширяться по всей стране в условиях бума продаж. В январе этого года группа получила приказ о ликвидации от гонконгского суда, что стало наибольшим крахом за время трехлетнего кризиса на рынке недвижимости в Китае.

Действия CSRC могут проложить путь к более серьезным обвинениям против Хуэя, который был задержан полицией в прошлом году из-за «подозрения в совершении незаконных преступлений». Уголовные обвинения против Хуэя не были обнародованы, и его местонахождение неизвестно.

CSRC возложила большую часть вины на Хуэя, который, как утверждается, дал указание другим сотрудникам «ложно завысить» годовые результаты. По данным регулятора, подразделение Hengda Real Estate Group увеличило свой доход в 2019 году примерно на 214 миллиардов юаней, а в 2020 году — еще на 350 миллиардов юаней.

В то же время Bloomberg отмечает, что Хуэй был оштрафован на 47 млн ​​юаней (6,5 млн долларов) за фальсификации отчетов и другие вероятные нарушения и пожизненно отстранен от деятельности на рынках капитала.

В CSRC добавили, что Хуэй несет ответственность за задержки с публикацией отчетности о доходах Hengda и нераскрытие информации о судовых исках, с которыми она столкнулась, а также за невыполненные выплаты по долгам.

Економічна Правда По материалам:

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