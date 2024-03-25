Китайский автогигант BYD начал продажи электрокаров в Греции — Finance.ua

Китайский автогигант BYD начал продажи электрокаров в Греции Сегодня 02:37 — Фондовый рынок

Китайский автогигант и один из мировых лидеров в производстве электромобилей компания BYD вышла на рынок легковых автомобилей Греции, запустив продажи двух своих моделей электрокаров. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в заявлении компании.

BYD предлагает на греческом рынке кроссовер Yuan Plus, известный за пределами Китая как Atto 3, и седан Seal и обещает в будущем увеличить предложение за счет новых моделей электрокаров.

Начало продаж в Греции стало последним шагом китайского автогиганта по расширению экспансии на рынке Европы, где китайские автопроизводители жестко конкурируют с европейскими.

Крупнейший в Китае и один из мировых лидеров по производству электромобилей компания BYD построит в Венгрии свой первый европейский завод по производству электрокаров.

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