В Китае полицейские тестируют робота-шар для преследования преступников — Finance.ua
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В Китае полицейские тестируют робота-шар для преследования преступников

Технологии&Авто
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В Китае полицейские тестируют робота-шар для преследования преступников
В Китае полицейские тестируют робота-шар для преследования преступников
В Китае полицейские испытывают киберколобка, робота-шар, который может преследовать преступников на суше и в воде со скоростью до 35 километров в час.
Об этом пишет New Atlas.
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Базовая платформа разрабатывалась в течение многих лет, коммерциализированная как Rotunbot RT-G через компанию Logon Technology.

Как работает робот

Компания утверждает, что этот 125-килограммовый робо-мяч движется довольно тихо, используя гироскопическую самостабилизацию, чтобы содержать широкую зону контакта с землей.
Он работает со всеми видами датчиков, включая GPS для позиционирования, а также несколькими камерами и ультразвуковыми датчиками, чтобы он мог видеть окружающую среду, избегать наездов на людей и другие препятствия и отслеживать угрозы и цели.
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Этот робокоп прочный, поэтому может падать с высоты колен и, вероятно, спускаться по лестнице. Он легко справляется с грязью, слякотью и не слишком сложным бездорожьем. Он водонепроницаем и умеет плавать.
В настоящее время его тестируют полицейские в провинции Чжэцзян на юго-восточном побережье Китая.

Модернизация для полицейских целей

По данным китайской газеты Global Times, для полицейских целей его модернизировали такими гаджетами как слезоточивый газ, дымовые шашки, сигнальные огни, средствами акустического разгона толпы и сеткой, которой можно выстрелить в подозреваемых, чтобы нейтрализовать их.
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Этот колобок работает с помощью дистанционного управления, но у него также есть и автономные возможности.
При этом такой робокоп не кажется эффективным, особенно когда на его пути появляется лестница или препятствие высотой из бордюр.
По материалам:
Мета
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