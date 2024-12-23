Китай показал роботов MagicBot, умеющих работать в команде — Finance.ua
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Китай показал роботов MagicBot, умеющих работать в команде

Технологии&Авто
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Китай показал роботов MagicBot, умеющих работать в команде
Китай показал роботов MagicBot, умеющих работать в команде
Китайский робототехнический стартап MagicLab представил на фабрике парк коллаборативных гуманоидов для профессионального обучения.
Об этом рассказывает Interesting Engineering.
Компания MagicLab, также известная как Magic Atom Robotics Technology, была основана в декабре 2023 года и стремится создать революцию в логистике, поисково-спасательных работах и ​​производстве с помощью своих гуманоидных роботов.
В январе MagicLab представила третье поколение гуманоидного робота MagicBot, разрабатывавшегося для конкурирования с Atlas Boston Dynamics.
В феврале показали видео, на котором демонстрируется, как робот жарит зефир, исполняет магические трюки и танцует.
Китай планирует массово производить гуманоидов до 2025 года и доминировать на рынке до 2027 года, поэтому MagicLab присоединяется к волне компаний, занимающихся развертыванием роботов в промышленных условиях.
В последнем видео показаны новые функции MagicBot. Среди них:
  • проверка продукта;
  • обработка материалов;
  • захват компонентов;
  • сканирование кода
Видео также показывает роботов-гуманоидов, работающих вместе.
В одном сценарии после поднятия пакета материалов с точки сборки робот передает его другому работу. Также можно наблюдать их сотрудничество, когда робот извлекает из коробки компоненты и передает их на обрабатывающее оборудование.
«По сравнению с традиционными композитными работами, гуманоидные работы имеют более высокую адаптивность к сложным средам со своими антропоморфными характеристиками и могут адаптироваться к разным рабочим задачам и макетам производственных линий. Он особенно подходит для 3C, бытовой техники и других фабрик, которым нужно часто менять производственные линии» , — сказал Ву Чанчжэн, руководитель Magic Atom Company.
Согласно отчетам, гуманоидный робот MagicBot, сейчас разрабатываемый на заводе, имеет 42 степени свободы по всему телу. Его руки могут поднимать до 20 кг, а все тело может нести до 40 кг.
MagicBot имеет время автономной работы до 5 часов во время ходьбы, операций и других видов деятельности.
По материалам:
Novyny.live
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