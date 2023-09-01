В Китае первые четыре компании запустили чат-боты на основе искусственного интеллекта — Finance.ua

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В Китае первые четыре компании запустили чат-боты на основе искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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В Китае первые четыре компании запустили чат-боты на основе искусственного интеллекта
В Китае первые четыре компании запустили чат-боты на основе искусственного интеллекта
Четыре китайские технологические компании, включая Интернет-гиганта онлайн поиска Baidu и гонконгского разработчика искусственного интеллекта (ИИ) SenseTime Group, в четверг запустили для своих пользователей собственные чат-боты на основе генеративного ИИ.
Об этом сообщает Reuters.
Для всех пользователей Baidu стал доступен чат-бот Ernie Bot, похожий на ChatGPT, а клиенты SenseTime получили полный доступ к чат-боту SenseChat.
Еще два китайских стартапа по разработке искусственного интеллекта, Baichuan Intelligent Technology и Zhipu AI, также объявили в четверг о подобных публичных запусках.
После объявления акции Baidu и SenseTime подскочили в начале торгов в Гонконге на 3,1% и 2,7% соответственно.
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Это стало возможным после предоставления центральным правительством страны соответствующих разрешений. В отличие от других стран, в Китае от компаний требуется дать оценку безопасности и получить разрешение, прежде чем выпускать продукты ИИ для массового рынка.
Недавно китайские власти активизировали усилия по поддержке компаний, разрабатывающих ИИ, поскольку эта технология становится все более центром конкуренции с Соединенными Штатами.
Китайские СМИ сообщили, что всего 11 компаний получили одобрение от правительства, включая таких гигантов, как владелец TikTok ByteDance и Tencent Holdings.
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Пока остается непонятным, получила ли одобрение Alibaba, хотя представитель компании сообщил Reuters, что компания завершила подачу документов для своей модели ИИ Tongyi Qianwen и ожидает ее официального запуска. В Alibaba ожидают, что регуляторы опубликуют разрешение в течение следующей недели.
Быть первым на рынке Китая с собственной моделью ИИ считается критически важным, учитывая жестокую конкуренцию в интернет-индустрии страны. К примеру, Ernie Bot от Baidu уже в четверг, сразу после объявления, возглавил категорию бесплатных программ в Apple App Store в Китае.
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Предоставление китайским правительством разрешений на применение чат-ботов с ИИ было ожидаемо после того, как 15 августа в стране вступили в силу временные правила, направленные на регулирование генеративных продуктов ИИ для общественности.
Ранее компаниям разрешалось проводить лишь небольшие публичные тесты продуктов искусственного интеллекта, но с новыми правилами они получили возможность расширить тестирование продуктов ИИ и включить в них больше функций.
Китайские специалисты предполагают, что решение правительства о предоставлении разрешения на продукты ИИ может спровоцировать консолидацию в отрасли, поскольку только крупные компании, обладающие необходимыми массивами данных и технологическими возможностями, смогут продвигаться вперед.
Поэтому те разработчики моделей ИИ, кто первым получил одобрение правительства, получают преимущество и могут настроить свой продукт быстрее конкурентов.

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По материалам:
Укрінформ
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