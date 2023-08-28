Microsoft интегрирует искусственный интеллект в редакторы Paint и Photos для Windows 11 — Finance.ua

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Microsoft интегрирует искусственный интеллект в редакторы Paint и Photos для Windows 11

Технологии&Авто
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Microsoft интегрирует искусственный интеллект в редакторы Paint и Photos для Windows 11
Microsoft интегрирует искусственный интеллект в редакторы Paint и Photos для Windows 11
Microsoft планирует внедрить расширенные функции искусственного интеллекта в свои программы Paint и Photos для Windows 11. Компания стремится улучшить взаимодействие с пользователем за счет интеграции технологии ИИ, отметили разработчики.

Что именно изменится

Одной из новых функций ИИ, разрабатываемых для программы «Фото», является возможность идентифицировать конкретных людей или объекты на изображениях. Благодаря этому пользователи смогут легко копировать и вставлять эти части в другие изображения или документы.
Интеграция технологии ИИ в Paint принесет несколько новых возможностей. Пользователи смогут создавать реалистичные изображения с помощью той же технологии Bing, которая используется в Bing Image Creator.

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Ожидается, что применение ИИ в этих популярных программах для Windows упростит процесс редактирования и предоставит пользователям больше творческих возможностей. Благодаря функциям на базе ИИ, пользователи смогут создавать контент профессионального качества без тщательного редактирования вручную, отметили представители Microsoft.
«Использование ИИ в Paint и Photos произведет революцию в способах редактирования и манипулирования изображениями. Благодаря способности распознавать людей или объекты и создавать реалистичные изображения, пользователи получат большую гибкость и творческий подход в своих творческих начинаниях», — пояснили в Microsoft.
Напомним — операционная система Windows 12 может содержать ChatGPT. Корпорация Microsoft ранее заявляла, что инвестирует миллиарды долларов в OpenAI — техностартап, занимающийся разработкой искусственного интеллекта. Microsoft стремится изменить новую версию собственной ОС, добавив несколько обновленных функций на основе алгоритмов ИИ. Пока неизвестно, как именно техногигант будет интегрировать ChatGPT в Windows. Вероятно, Microsoft реализует технологии OpenAI в программах «Почта и календарь», «Часы» и Microsoft Photos.
По материалам:
noworries
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