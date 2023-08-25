Великобритания потратит $130 млн на приобретение чипов для искусственного интеллекта — Finance.ua

Великобритания потратит $130 млн на приобретение чипов для искусственного интеллекта
Правительство Великобритании решило выделить $130 млн на приобретение чипов для обработки задач искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Этот шаг входит в комплекс мер, инициированных премьер-министром Риши Сунаком для превращения Королевства в крупнейший ИИ-тех хаб Европы. В настоящее время в этой сфере сохраняется глобальный дефицит чипов из-за гонки по наращиванию вычислительных мощностей.
По данным издания, Агентство по исследованиям и инновациям заказало 5000 GPU от NVIDIA. Переговоры также ведутся с AMD и Intel.
Напомним, ранее американская технологическая корпорация IBM представила прототип аналогового чипа искусственного интеллекта, оперирующего на подобных человеческому мозгу принципах. Компания утверждает, что их чип может внести значительный вклад в повышение эффективности и энергосбережения искусственного интеллекта в компьютерах и смартфонах.
«По сравнению с традиционными компьютерами человеческий мозг способен добиваться исключительной производительности, потребляя при этом мало энергии», — заявил Танос Василопулос из исследовательской лаборатории IBM в Швейцарии.
Он отметил, что высокая энергоэффективность чипа IBM приведет к тому, что автомобили, мобильные телефоны и камеры смогут выполнять еще более сложные задачи.
«Кроме того, облачные провайдеры смогут использовать эти чипы для снижения затрат на электроэнергию и сокращения выбросов углекислого газа», — заявил ученый.
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