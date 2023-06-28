США рассматривают новые ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США рассматривают новые ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай

Технологии&Авто
21
США рассматривают новые ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай
США рассматривают новые ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай
В Соединенных Штатах рассматриваются вопросы введения новых ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта в Китай.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Это связано с опасениями в США, что Китай может использовать эти чипы для разработки оружия и атак хакеров.
Министерство торговли может прекратить поставки чипов, производимых Nvidia и другими производителями микросхем, клиентам в Китае и других странах, вызывающих беспокойство.
В отчете говорится, что министерство торговли США прекратит поставки чипов, производимых Nvidia и другими производителями чипов, клиентам в КНР уже в июле.
Также новые ограничения, разрабатываемые американским департаментом, будут запрещать продажу даже чипов A800 без лицензии, которые компания создала для усиления китайского рынка.
Nvidia отказалась от комментариев, а AMD не сразу ответила на запрос о комментарии.
Американские чиновники и политики все чаще рассматривают ИИ через призму национальной безопасности. Оружие, наполненное искусственным интеллектом, может дать соперникам США преимущество на поле боя, а инструменты искусственного интеллекта можно использовать для создания химического оружия или вредоносного компьютерного кода.
США убедили Нидерланды и Японию, ведущие мировые производители оборудования для производства микросхем, присоединиться к политике США и работают с ними над унификацией списка контролируемых товаров.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.