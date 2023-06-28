США рассматривают новые ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай — Finance.ua

США рассматривают новые ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай Сегодня 23:07 — Технологии&Авто

США рассматривают новые ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай

В Соединенных Штатах рассматриваются вопросы введения новых ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта в Китай.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Это связано с опасениями в США, что Китай может использовать эти чипы для разработки оружия и атак хакеров.

Министерство торговли может прекратить поставки чипов, производимых Nvidia и другими производителями микросхем, клиентам в Китае и других странах, вызывающих беспокойство.

В отчете говорится, что министерство торговли США прекратит поставки чипов, производимых Nvidia и другими производителями чипов, клиентам в КНР уже в июле.

Также новые ограничения, разрабатываемые американским департаментом, будут запрещать продажу даже чипов A800 без лицензии, которые компания создала для усиления китайского рынка.

Nvidia отказалась от комментариев, а AMD не сразу ответила на запрос о комментарии.

Американские чиновники и политики все чаще рассматривают ИИ через призму национальной безопасности. Оружие, наполненное искусственным интеллектом, может дать соперникам США преимущество на поле боя, а инструменты искусственного интеллекта можно использовать для создания химического оружия или вредоносного компьютерного кода.

США убедили Нидерланды и Японию, ведущие мировые производители оборудования для производства микросхем, присоединиться к политике США и работают с ними над унификацией списка контролируемых товаров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.