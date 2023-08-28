Искусственный интеллект скорее будет увеличивать, а не уничтожать рабочие места — исследование 28.08.2023, 02:28 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект скорее будет увеличивать, а не уничтожать рабочие места — исследование

Искусственный интеллект с большей вероятностью будет увеличивать, чем уничтожать рабочие места. Он автоматизирует некоторые задачи для рабочих, а не полностью переберет на себя всю их работу.

Об этом идет речь в новом исследовании Международной организации труда.

Отчет «Generative AI and Jobs: глобальный анализ потенциального влияния на количество и качество рабочих мест» показывает, что большинство рабочих мест и отраслей частично подвергаются автоматизации и, скорее всего, будут дополнены, а не заменены искусственным интеллектом, в частности chatGPT.

Generative AI способен создавать текст, изображения, звуки, анимацию, 3D-модели и другие данные, которые можно использовать для выполнения или расширения определенных задач.

Международная организация труда заключает, что наибольшим влиянием этой технологии будет, вероятно, не уничтожение рабочих мест, а скорее потенциальные изменения качества рабочих мест, в частности интенсивности труда и автономности.

В то же время установлено, что «канцелярская» работа является категорией с наибольшим технологическим влиянием. Глобальное исследование выяснило, что 5,5% общей занятости в странах с высоким уровнем дохода потенциально подвергаются автоматизированному влиянию технологии, в то время как в странах с низким уровнем дохода риск автоматизации относится лишь к примерно 0,4% занятости.

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При правильной политике новая волна технологической трансформации может предложить важные преимущества для развивающихся стран.

Исследование показывает, что потенциальные последствия Generative AI, вероятно, будут существенно отличаться для мужчин и женщин. Технология особенно повлияет на женщин, особенно в богатых странах. Это связано с чрезмерным представительством женщин в канцелярской работе, особенно в странах с высоким и средним уровнем дохода, поскольку в канцелярской работе традиционно были заняты преимущественно женщины.

«Поэтому для политиков наше исследование не должно восприниматься как успокаивающий голос, а скорее как призыв к использованию политики для решения ожидающих нас технологических изменений», — заявили в Международной организации труда.

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В отчете аналитики делают вывод, что социально-экономическое влияние искусственного интеллекта будет в значительной степени зависеть от того, будут ли управлять его распространением. По мнению работников, профессиональная подготовка и социальная защита будут ключевыми для управления переходом к внедрению искусственного интеллекта. В противном случае существует риск того, что лишь несколько хорошо подготовленных стран извлекут пользу от новой технологии.

Авторы отмечают, что «результаты технологического перехода не заранее определены. Именно люди стоят за решением внедрить такие технологии, и люди должны управлять процессом перехода».

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