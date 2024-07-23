В Китае определились с развитием на 5 лет: FT узнала, на что делает ставку Си Цзиньпин — Finance.ua

В Китае определились с развитием на 5 лет: FT узнала, на что делает ставку Си Цзиньпин Сегодня 20:13

Среди героев Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина государственные пропагандисты часто ставят рядом с Мао Цзэдуном. Но на этой неделе в документе, в котором перечислены резолюции, принятые на главной политической встрече партии — пятилетнем третьем пленуме — президент Китая уже приблизился к Дэн Сяопину. Это бывший верховный лидер, чьи «эпохальные» реформы 1978 года открыли Китай рынку силы.

Читайте также ЕС снижает тарифы для китайских BMW и Volkswagen

Аналитик Атлантического совета Вэнь-Ти Сун указал, что такое заявление имело целью успокоить бизнес и потребителей, озабоченных направлением развития пошатнувшейся экономики. Однако нынешняя четырехдневная встреча не смогла успокоить экономистов, которые надеялись на структурное смещение к потреблению, чтобы восстановить слабый спрос, пишет Financial Times

Отмечается, что окончательный документ содержал 60 подразделов и более 300 предложенных реформ. Однако там мало обязательств по усилению государственного вмешательства для преодоления длительного спада недвижимости, пошатнувшего доверие потребителей и инвесторов. Вместо этого Си Цзиньпин объяснил свое видение крупных инвестиций в передовое производство. Этим он отверг обеспокоенность увеличением производства в Китае, которое приводит к дефляции и создает поток экспорта, разжигая напряженность в торговле.

Итоговый документ третьего пленума 160 раз упоминает термины, связанные с технологиями, талантами, наукой и инновациями. Были некоторые положительные результаты для частного сектора и попыток восстановить финансовый баланс местных органов власти Китая, страдающих от долгов. Но основной целью Пекина остается «большое омоложение китайской нации», которого хотят добиться путем содействия «научной и технологической самообеспеченности» на фоне «сложной» международной ситуации и геополитической напряженности с США.

Читайте также Торговая война набирает обороты: Китай взялся за свинину из ЕС

«Очевидно, что руководство Китая вполне удовлетворено своей моделью роста, ориентированной на предложение, несмотря на жалобы со стороны остального мира. Си Цзиньпин хочет, чтобы Китай уменьшил свою технологическую зависимость от США и повысить производительность», — считает главный экономист Natixis из Азиатско-Тихоокеанского региона Алисия Гарсия-Эрреро.

Вектор развития Китая

По словам журналистов, центральный комитет Коммунистической партии обычно использует третий пленум, который проходит каждые пять лет, для объявления важной средне- и долгосрочной политики. Фоном конклава в этом году является углубление роста Китая. Пекину нужно ежегодно развивать экономику примерно на 4,5−5%, чтобы достичь своей цели модернизации в китайском стиле или удвоить доход на душу населения примерно до 25 000 долларов к 2035 году, заявляют китайские ученые. Однако рост во втором квартале упал до 4,7% в годовом исчислении, а МВФ прогнозирует, что в ближайшие годы он упадет до менее 4%, говорится в статье.

Читайте также Китай — лидер по патентам искусственного интеллекта

Китай мог бы поддерживать более высокую производительность, чем в других промышленно развитых экономиках. Для этого необходимо сосредоточиться на технологиях, инвестициях в инфраструктуру, зеленом переходе и цифровой модернизации гигантского производственного сектора, который составляет почти 28% ВВП по сравнению с 10,7% в США. Это помогло бы генерировать более высокие темпы роста и преодолеть бремя экономики из-за демографического спада Китая.

На съезде в этом году формулировка «решающей роли» касалась поддержки частного сектора Китая. Это подразумевает обеспечение группам частного сектора равного доступа к кредитам и большую роль в исследованиях. В заявлении третьего пленума также предложены меры по согласованию фискального несоответствия в доходах и расходах между центральным и местным.

Син из Morgan Stanley, однако, подчеркнул, что документ «очень общий, и нет четкого графика того, как его реализовать и финансировать». Для международных торговых партнеров Китая, обеспокоенных избыточными промышленными мощностями на рынках, третий пленум был упущенной возможностью: «Прорыва не произошло. Мы видим политику, отмеченную осторожностью и последовательностью», — добавил исполнительный директор Немецкой торговой палаты в Восточном Китае Максимилиан Бутек.

Читайте также Китайские банки покидают московскую биржу после американских санкций

Китайская экономика

Китай удивил, снизив ключевую краткосрочную учетную ставку и базовые ставки кредитования. Пекин пошел на такой шаг, чтобы ускорить рост второй по величине экономики мира.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят новые санкции против китайских организаций, поддерживающих войну россии в Украине. Он намекнул, что под прицелом могут находиться китайские банки.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.