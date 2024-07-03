Китайские банки покидают московскую биржу после американских санкций — Finance.ua

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Китайские банки покидают московскую биржу после американских санкций

Фондовый рынок
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Китайские банки покидают московскую биржу после американских санкций
Китайские банки покидают московскую биржу после американских санкций
Крупные игроки биржевых торгов китайским юанем — китайские банки, продолжающие работать с россией, — покидают попавшую под санкции США московскую биржу.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на биржевую статистику.
Как пишет издание, за последние две недели на торгах по китайской валюте было зафиксировано заметное сокращение среднего размера сделки: по сравнению с маем этот показатель снизился на 14%, до 1,89 млн рублей — самого низкого уровня с февраля 2023 года.
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Одновременно резко возрос оборот внебиржевого рынка юаня: в июне там было заключено сделок на 1,98 трлн рублей — на 27% больше, чем в мае. При этом внутридневные обороты трижды били рекорды, превышая планку в 200 млрд рублей в день.
Это означает, что потоки юаней, которые льются в россию за проданную в Китай нефть, идут с биржевого рынка на внебиржевой вслед за долларом и евро, торги которыми были остановлены 13 июня.
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Участники рынка из Китая — главные поставщики юаневой ликвидности — несут риски попадания во вторичные санкции США, поскольку мосбиржа внесена в SDN-список американского Минфина с запретом на любые операции, объясняет аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
В Центробанке уже готовятся к сценарию, когда биржевые торги юанем придется остановить так же, как это произошло с долларом и евро. Скорее всего, китайские банки будут постепенно сворачивать операции с московской биржей и попавшим под санкции Национальным клиринговым центром, рассказывал Bloomberg близкий к Центробанку источник.

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По материалам:
Економічна Правда
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