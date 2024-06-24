Индия импортировала рекордное количество российской нефти — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индия импортировала рекордное количество российской нефти

Энергетика
20
В мае импорт российской нефти в Индию вырос до рекордного уровня около 2,1 млн баррелей в сутки на фоне снижения спроса на российскую нефть со стороны Китая.
Об этом пишет Reuters.
Согласно торговым источникам и данным о поставках, доля россии в мировых поставках нефти выросла до 41% в мае, что позволило стране-террористу стать третьим по величине импортером в Индию.
Читайте также
В то же время, после того, как саудовская компания Saudi Aramco повысила цены на нефть в мае, поставки из этой страны упали до 10-месячного минимума. Хотя ранее сообщалось, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют наращивать закупки нефти из Саудовской Аравии.
Еще одним фактором роста импорта Индией российской нефти стало то, что ее аналогичные сорта из регионов в основном на Ближнем Востоке стоят дороже.
Так, в мае Индия отгрузила около 5,1 млн баррелей нефти в сутки, что примерно на 5,6% больше, чем в апреле.
Читайте также
По данным издания, импорт российской нефти в Индию в мае вырос на 14,7% по сравнению с апрелем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом.
«В прошлом месяце российская нефть была доступна в большом количестве и с лучшими скидками из-за более низкого спроса со стороны Китая», — отметил менеджер одного из индийских нефтеперерабатывающих заводов.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.