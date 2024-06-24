Индия импортировала рекордное количество российской нефти Сегодня 14:30 — Энергетика

В мае импорт российской нефти в Индию вырос до рекордного уровня около 2,1 млн баррелей в сутки на фоне снижения спроса на российскую нефть со стороны Китая.

Об этом пишет Reuters

Согласно торговым источникам и данным о поставках, доля россии в мировых поставках нефти выросла до 41% в мае, что позволило стране-террористу стать третьим по величине импортером в Индию.

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В то же время, после того, как саудовская компания Saudi Aramco повысила цены на нефть в мае, поставки из этой страны упали до 10-месячного минимума. Хотя ранее сообщалось, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют наращивать закупки нефти из Саудовской Аравии.

Еще одним фактором роста импорта Индией российской нефти стало то, что ее аналогичные сорта из регионов в основном на Ближнем Востоке стоят дороже.

Так, в мае Индия отгрузила около 5,1 млн баррелей нефти в сутки, что примерно на 5,6% больше, чем в апреле.

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По данным издания, импорт российской нефти в Индию в мае вырос на 14,7% по сравнению с апрелем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом.

«В прошлом месяце российская нефть была доступна в большом количестве и с лучшими скидками из-за более низкого спроса со стороны Китая», — отметил менеджер одного из индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Діло По материалам:

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