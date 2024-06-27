Нефтегазовые доходы рф вырастут на 50% в июне — Finance.ua

Нефтегазовые доходы рф вырастут на 50% в июне Сегодня 07:19 — Энергетика

Нефтегазовые доходы рф вырастут на 50% в июне

Доходы россии от продажи нефти и газа в июне возрастут более чем на 50% в годовом исчислении до $9,4 млрд.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Эти доходы были важнейшим единственным источником валюты для кремля, на который приходилось от трети до половины общего объема поступлений в федеральный бюджет в течение последнего десятилетия.

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Война в Украине побудила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение российских нефтегазовых доходов. Но россия смогла перенаправить экспорт нефти из Европы в Индию и Китай, обеспечив крайне необходимые финансовые потоки для своего бюджета.

Расчеты Reuters показывают, что прогнозируемые июньские доходы россии от продажи нефти и газа составят 814 миллиардов рублей (9,4 миллиарда долларов) по сравнению с 794 миллиардами рублей в мае и 529 миллиардами рублей в июне 2023 года.

Економічна Правда По материалам:

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