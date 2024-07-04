Китай — лидер по патентам искусственного интеллекта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай — лидер по патентам искусственного интеллекта

Технологии&Авто
16
Китай значительно опережает другие страны в изобретениях генеративного ИИ, таких как чат-боты, предоставив в шесть раз больше патентов, чем его ближайший соперник — Соединенные Штаты.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет ООН.
Так, генеративный ИИ, создающий текст, изображение, компьютерный код и даже музыку из имеющейся информации, стремительно развивается: за последнее десятилетие было подано более 50 000 заявок на патенты.
Четверть из них была представлена ​​только в 2023 году, говорится в сообщении.
Читайте также
«Это бурно развивающаяся сфера, это сфера, которая растет с геометрической скоростью. И мы ожидаем, что она будет расти еще больше», — заявил журналистам Кристофер Гаррисон, менеджер по патентной аналитике ВОІВ.
В период 2014—2023 годов Китай подал более 38 000 заявок на изобретения GenAI против 6 276 заявок, поданных Соединенными Штатами за тот же период.
По словам Гаррисона, китайские патентные заявки охватывают широкий спектр отраслей — от автономного вождения до издательского дела и управления документами.
Южная Корея, Япония и Индия заняли третье, четвертое и пятое места соответственно, причем Индия растет самыми быстрыми темпами, свидетельствуют данные.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.