Турция будет использовать искусственный интеллект для борьбы с неуплатой налогов — Finance.ua

Турция будет использовать искусственный интеллект для борьбы с неуплатой налогов Сегодня 07:39 — Технологии&Авто

Турция будет использовать искусственный интеллект для борьбы с неуплатой налогов

Турция стремится использовать искусственный интеллект для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы будем все больше внедрять алгоритмы и искусственный интеллект в аудиторских компаниях», — заявил в понедельник в телевизионном интервью BloombergHT министр финансов и казначейства Турции Мехмет Симсек.

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По словам Симсека, передовые технологии могут помочь властям выявить правонарушения, поскольку более половины турецких компаний объявляют об откровенных убытках или «символических» прибылях.

Турция значительно отстает от 37 других стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития по количеству налогов, взимаемых в процентах от своего экономического производства.

Министр выступает в защиту нового законопроекта, которое предусматривает введение дополнительных налогов, поскольку, по его словам, это критически важно для поддержания финансов страны в надлежащем состоянии после прошлогодних мощных землетрясений.

Економічна Правда По материалам:

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