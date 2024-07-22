ЕС снижает тарифы для китайских BMW и Volkswagen — Finance.ua

ЕС снижает тарифы для китайских BMW и Volkswagen Сегодня 04:46 — Технологии&Авто

ЕС снижает тарифы для китайских BMW и Volkswagen

Европейская комиссия вводит льготные импортные тарифы для автомобилей BMW и Volkswagen, производимых в Китае. По информации Reuters , новые тарифы для этих компаний будут составлять всего лишь 20,8% вместо стандартных 37,6%, которые применяются к другим автопроизводителям.

Это решение направлено на смягчение влияния высоких тарифов на европейских производителей, обладающих своими производственными мощностями в Китае. В частности, снижение тарифов будет полезно для Volkswagen с его китайской моделью Cupra Tavascan и Mini, выпускающей электрические Cooper и Aceman в Китае.

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Основная причина введения высоких пошлин на импорт — подозрение, что китайские автопроизводители получают субсидии от своего правительства, создавая нечестную конкуренцию европейским компаниям. Однако эти тарифы также влияют на автомобили европейских брендов, собранных в Китае, что усугубляет ситуацию для местных автопроизводителей.

Снижение тарифов поможет BMW и Volkswagen избежать значительных финансовых потерь и поддержать свою конкурентоспособность на европейском рынке.

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MMR По материалам:

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