ЕС снижает тарифы для китайских BMW и Volkswagen — Finance.ua

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ЕС снижает тарифы для китайских BMW и Volkswagen

Технологии&Авто
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ЕС снижает тарифы для китайских BMW и Volkswagen
ЕС снижает тарифы для китайских BMW и Volkswagen
Европейская комиссия вводит льготные импортные тарифы для автомобилей BMW и Volkswagen, производимых в Китае. По информации Reuters, новые тарифы для этих компаний будут составлять всего лишь 20,8% вместо стандартных 37,6%, которые применяются к другим автопроизводителям.
Это решение направлено на смягчение влияния высоких тарифов на европейских производителей, обладающих своими производственными мощностями в Китае. В частности, снижение тарифов будет полезно для Volkswagen с его китайской моделью Cupra Tavascan и Mini, выпускающей электрические Cooper и Aceman в Китае.

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Основная причина введения высоких пошлин на импорт — подозрение, что китайские автопроизводители получают субсидии от своего правительства, создавая нечестную конкуренцию европейским компаниям. Однако эти тарифы также влияют на автомобили европейских брендов, собранных в Китае, что усугубляет ситуацию для местных автопроизводителей.
Снижение тарифов поможет BMW и Volkswagen избежать значительных финансовых потерь и поддержать свою конкурентоспособность на европейском рынке.
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По материалам:
MMR
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