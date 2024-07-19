Торговая война набирает обороты: Китай взялся за свинину из ЕС — Finance.ua
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Торговая война набирает обороты: Китай взялся за свинину из ЕС

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Китай поставил три компании из Европейского союза в центр антидемпингового расследования по демпингу цен на свинину. Пекин сделал этот шаг в рамках торговой войны после того, как ЕС заявил о введении новых пошлин на китайские электромобили.
Издание Bloomberg пишет, что на последнем этапе проверки Пекин выбрал датские компании Crown A/S, Vion Boxtel BV и Litera Meat SLU — трех крупнейших экспортеров свинины из ЕС в Китай — для определения факта демпинга и оценки ущерба, нанесенного внутреннему сектору. Эти компании должны в установленном порядке предоставить полные и точные ответы в опросниках, которые им выдал Китай.
Компания Danish Crown заявила, что сохранит «полную приверженность и прозрачность» в ходе расследования и рассчитывает на «постоянное конструктивное сотрудничество» со всеми соответствующими органами и сторонами.
Китай также выбрал 24 отечественных производителя свинины, в том числе 20 с наибольшим объемом убоя, для определения ущерба от возможного демпинга.
Еврокомиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей с аккумуляторами из Китая, потому что они создают угрозу экономического ущерба производителям BEV в ЕС.
Кроме того, ЕС разрабатывает планы по введению пошлин на дешевые товары, купленные в китайских онлайн магазинах Temu и AliExpress, а также в розничном магазине одежды Shein. Это решение должно приостановить поток некачественных товаров из Китая в ЕС.
По материалам:
Українські Новини
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