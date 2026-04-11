В Киеве возрастет стоимость эвакуации авто

В Киеве с 15 апреля подорожает эвакуация авто
С 15 апреля частные компании в Киеве повысят стоимость транспортировки временно задержанных автомобилей на специальные площадки или стоянки из-за роста цен на топливо. Минимальная стоимость эвакуации составит 1680 грн.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что предприниматели также инициируют разработку механизма, позволяющего в ближайшей перспективе ввести дифференцированную стоимость эвакуации в зависимости от веса транспортного средства.
Заместитель председателя КГГА Константин Усов отметил, что тариф на такие услуги не государственно регулируемый, а значит, городские власти не утверждают его размер. Стоимость таких услуг определяют непосредственно субъекты хозяйствования, которые их предоставляют.
В КГГА уточнили, что новый тариф частных операторов будет таким же, как и плата за эвакуацию авто массой до 2 тонн, если ее осуществляет Национальная полиция.
По словам Константина Усова, даже после запланированного повышения стоимость транспортировки временно задержанного автомобиля в Киеве будет самой низкой среди крупных городов Украины: в Днепре она варьируется от 2110 до 2410 грн, во Львове — от 1862 до 2638 грн.

Когда могут эвакуировать авто

Эвакуация автомобилей применяется преимущественно в случаях, когда хаотично припаркованные автомобили препятствуют выезду и заезду с придомовых территорий, движению аварийного транспорта, бригад экстренной медицинской помощи и общественному транспорту, в том числе трамваев и троллейбусов.
В КГГА подчеркивают, что это исключительная мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения.
По данным городской инспекции по парковке, в 2025 году в Киеве зафиксировали около 400 тысяч нарушений правил остановки, стоянки и парковки. При этом эвакуацию применяли только в одном случае из восьми.
По материалам:
Finance.ua
