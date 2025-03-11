Киев отменил эвакуацию авто во время воздушной тревоги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киев отменил эвакуацию авто во время воздушной тревоги

42
Киев отменил эвакуацию авто во время воздушной тревоги
Киев отменил эвакуацию авто во время воздушной тревоги
Власти Киева решили прекратить эвакуацию автомобилей во время тревоги, что позволит водителям быстрее добираться до укрытий.
Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.
«Дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию частных авто во время воздушной тревоги. Наконец-то урегулировали этот вопрос не с голоса, а в нормальном порядке», — заявил Тимур Ткаченко.
В документе уточняется, что эвакуация транспортных средств будет проводиться только в тех случаях, когда их присутствие на дороге существенно препятствует движению важной техники, в том числе спасательных служб, скорой помощи и военных машин. Целью этого решения является обеспечение безопасности водителей, что позволит им быстрее добраться до укрытий.
Напомним, Тимур Ткаченко сообщал, что в Киеве будет создана рабочая группа, которая должна наработать решение о работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.
По материалам:
ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems