Киев отменил эвакуацию авто во время воздушной тревоги — Finance.ua

Киев отменил эвакуацию авто во время воздушной тревоги Сегодня 10:16

Киев отменил эвакуацию авто во время воздушной тревоги

Власти Киева решили прекратить эвакуацию автомобилей во время тревоги, что позволит водителям быстрее добираться до укрытий.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

«Дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию частных авто во время воздушной тревоги. Наконец-то урегулировали этот вопрос не с голоса, а в нормальном порядке», — заявил Тимур Ткаченко.

В документе уточняется, что эвакуация транспортных средств будет проводиться только в тех случаях, когда их присутствие на дороге существенно препятствует движению важной техники, в том числе спасательных служб, скорой помощи и военных машин. Целью этого решения является обеспечение безопасности водителей, что позволит им быстрее добраться до укрытий.

Напомним, Тимур Ткаченко сообщал, что в Киеве будет создана рабочая группа, которая должна наработать решение о работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.

ТСН По материалам:

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