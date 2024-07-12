В Киеве возобновят строительство метро на Виноградарь в ближайшие месяцы: подрядчик уже известен — Finance.ua

В Киеве возобновят строительство метро на Виноградарь в ближайшие месяцы: подрядчик уже известен Сегодня 11:14 — Казна и Политика

В Киеве возобновят строительство метро на Виноградарь в ближайшие месяцы: подрядчик уже известен

Группа компаний «Автострада» признана победителем процедуры закупки по строительству метро на Виноградаре в Киеве и начнет работы в ближайшее время.

Об этом сообщил владелец группы компаний «Автострада» Максим Шкиль.

По его словам, для компании решение о заходе на рынок строительства метро является стратегическим, ведь к этому готовились 3 года.

Как отметил Шкиль, первое, нужно провести детальный анализ состояния выполнения работ, над которыми работали предыдущие подрядные организации. Далее необходимо сопоставить фактически выполненные объемы работ и те, которые следует выполнить в соответствии с существующими проектными решениями. После чего необходимо произвести корректировку проекта в части объемов, вида работ и их стоимости.

«Для этого у „Автострада“ есть свой проектный институт с отдельным подразделением подземного строительства, в котором работники имеют значительный опыт проектирования метро. Соответственно, этот этап работ начнем незамедлительно», — сообщил Шкиль.

Он добавил, что параллельно с документальной работой компания планирует в ближайшие месяцы начать само строительство метро на Виноградарь.

«В темпе, которым мы привыкли работать, а это всегда максимально возможный темп, нужно делать 9 строительных участков, на которых организовывать круглосуточную работу. В сегодняшних реалиях обеспечить такой подход с первых дней невозможно, поскольку за последние 10 лет отрасль строительства метро практически утрачена. С первых дней „Автострада“ задействует своих работников, параллельно с этим, чтобы выйти на максимальные графики строительства, будет проведен набор и обучение персонала, фактически будем возрождать отрасль метростроения», — говорит Шкиль.

Он подчеркнул, что поскольку многие из строителей мобилизованы, этот фактор усложняет задачу.

Кроме того, существенный фактор, который будет влиять на темпы строительства, — это своевременное финансирование выполнения работ со стороны государства.

«На первом этапе планируем начать работы за свой счет, без авансов, далее постепенно будем наращивать темп, параллельно организуем набор, обучение и переквалификацию персонала», — рассказал Шкиль.

Он ставит перед компанией задачу, чтобы при условии должного финансирования выйти в 2025 году на полный темп работы в круглосуточном режиме по всем участкам строительства. В общей сложности планируется задействовать более 4000 работников.

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Общая сумма инвестиций в этот проект составит свыше 50 млн долларов США. Компания планирует в ближайший месяц законтрактовать необходимое оборудование для строительства метро на сумму более 30 млн долларов США.

«Также для того, чтобы не было остановок строительства, рассчитываем на кредитные средства и собственный оборотный капитал в пределах 1 млрд грн — эти средства будут использоваться на случай, если у заказчика будет задержка с финансированием. Это позволит покрывать короткие кассовые разрывы и продолжать работы», — отметил Шкиль.

Он уверяет, что «Автострада» сделает все необходимое, чтобы проект был реализован быстро и качественно.

Діло По материалам:

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